Tre ushqime që përshpejtojnë ndjeshëm metabolizmin tonë
Transmetuar më 26-12-2025, 20:18

Këto ushqime nuk bëjnë mrekulli më vete, por kur kombinohen me ushqim të shëndetshëm dhe aktivitet fizik, mund të ndihmojnë realisht në përmirësimin e metabolizmit

Edhe pse nuk ekziston një ushqim “magjik” që sjell menjëherë humbje peshe, disa zgjedhje ushqimore mund t’i japin një shtysë reale metabolizmit, kur përfshihen në një dietë të balancuar. Ja tre ushqime me përfitime të mbështetura nga studime shkencore që citon noa.al.

1. Matcha

Matcha, një lloj i veçantë çaji jeshil, ndikon pozitivisht në metabolizëm në disa mënyra:

Rrit djegien e yndyrës gjatë aktivitetit fizik

Studimet tregojnë se ndihmon oksidimin e yndyrës gjatë ushtrimeve me intensitet të moderuar, si ecja e shpejtë.

Shton shpenzimin e energjisë

Antioksidantët e çajit jeshil kontribuojnë në një rritje të lehtë të djegies së kalorive.

Ndihmon rregullimin e metabolizmit të karbohidrateve

Përbërësi EGCG ngadalëson shpërbërjen e niseshtesë, duke shmangur rritjet e menjëhershme të sheqerit në gjak.

2. Bajamet

Bajamet, kur konsumohen me masë, mbështesin metabolizmin dhe kontrollin e peshës:

Rrisin ndjesinë e ngopjes

Përmbajtja e lartë e fibrave dhe proteinave ndihmon në kontrollin e oreksit.

Shtojnë djegien e kalorive në gjendje pushimi

Disa studime tregojnë se bajamet rrisin termogjenezën, pra prodhimin e nxehtësisë nga trupi.

Përmirësojnë funksionin e zorrëve

Fibrat veprojnë si prebiotikë dhe ndihmojnë bakteret e mira të zorrëve, të lidhura drejtpërdrejt me metabolizmin e shëndetshëm.

3. Kafeja

Kafeja nuk shkakton drejtpërdrejt humbje peshe, por kafeina ndihmon metabolizmin në disa mënyra:

Rrit përkohësisht metabolizmin

Kafeina mund ta rrisë metabolizmin me 5–20% për rreth 2–3 orë, duke rritur djegien e kalorive.

Nxit djegien e yndyrës

Veçanërisht te personat me masë më të madhe muskulore.

Mund të ulë oreksin (te disa persona)

Disa studime tregojnë se pirja e kafesë para vaktit çon në konsum më të ulët kalorish, kryesisht te meshkujt.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

