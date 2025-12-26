Tre ushqime që përshpejtojnë ndjeshëm metabolizmin tonë

Këto ushqime nuk bëjnë mrekulli më vete, por kur kombinohen me ushqim të shëndetshëm dhe aktivitet fizik, mund të ndihmojnë realisht në përmirësimin e metabolizmit
Edhe pse nuk ekziston një ushqim “magjik” që sjell menjëherë humbje peshe, disa zgjedhje ushqimore mund t’i japin një shtysë reale metabolizmit, kur përfshihen në një dietë të balancuar. Ja tre ushqime me përfitime të mbështetura nga studime shkencore që citon noa.al.
1. Matcha
Matcha, një lloj i veçantë çaji jeshil, ndikon pozitivisht në metabolizëm në disa mënyra:
Rrit djegien e yndyrës gjatë aktivitetit fizik
Studimet tregojnë se ndihmon oksidimin e yndyrës gjatë ushtrimeve me intensitet të moderuar, si ecja e shpejtë.
Shton shpenzimin e energjisë
Antioksidantët e çajit jeshil kontribuojnë në një rritje të lehtë të djegies së kalorive.
Ndihmon rregullimin e metabolizmit të karbohidrateve
Përbërësi EGCG ngadalëson shpërbërjen e niseshtesë, duke shmangur rritjet e menjëhershme të sheqerit në gjak.
2. Bajamet
Bajamet, kur konsumohen me masë, mbështesin metabolizmin dhe kontrollin e peshës:
Rrisin ndjesinë e ngopjes
Përmbajtja e lartë e fibrave dhe proteinave ndihmon në kontrollin e oreksit.
Shtojnë djegien e kalorive në gjendje pushimi
Disa studime tregojnë se bajamet rrisin termogjenezën, pra prodhimin e nxehtësisë nga trupi.
Përmirësojnë funksionin e zorrëve
Fibrat veprojnë si prebiotikë dhe ndihmojnë bakteret e mira të zorrëve, të lidhura drejtpërdrejt me metabolizmin e shëndetshëm.
3. Kafeja
Kafeja nuk shkakton drejtpërdrejt humbje peshe, por kafeina ndihmon metabolizmin në disa mënyra:
Rrit përkohësisht metabolizmin
Kafeina mund ta rrisë metabolizmin me 5–20% për rreth 2–3 orë, duke rritur djegien e kalorive.
Nxit djegien e yndyrës
Veçanërisht te personat me masë më të madhe muskulore.
Mund të ulë oreksin (te disa persona)
Disa studime tregojnë se pirja e kafesë para vaktit çon në konsum më të ulët kalorish, kryesisht te meshkujt.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd