Katër ushqime që duhen shmangur kur pini kafe

Kafeja është rituali i përditshëm i shumë njerëzve. Megjithatë, disa ushqime nuk kombinohen aspak mirë me kafenë dhe mund të shkaktojnë nga shqetësime në stomak deri te luhatje të forta të energjisë.
Nëse doni ta shijoni espresso-n, latte-n apo cold brew-n tuaj pa pasoja të pakëndshme, ja çfarë duhet të evitoni.
1. Agrumet (portokall, limon, mandarina)
Si kafeja, ashtu edhe agrumet janë shumë acidike. Kur konsumohen bashkë, mund të përkeqësojnë problemet gastrointestinale, sidomos te personat me refluks gastrik.
Kombinimi mund të shkaktojë:
djegie stomaku
të përziera
dispepsi
përkeqësim të refluksit
2. Ushqimet e skuqura
Ushqimet e skuqura janë të pasura me yndyrë dhe kripë dhe nuk janë zgjedhja më e mirë për mëngjes. Kur shoqërohen me kafe, e rëndojnë edhe më shumë organizmin.
Studimet që citon noa.al tregojnë se konsumimi i tepërt i kafesë (më shumë se 3 filxhanë në ditë) lidhet me:
rritje të kolesterolit LDL (“i keqi”)
ulje të HDL (“i miri”)
Shtimi i ushqimeve të skuqura e rrit edhe më tej këtë rrezik.
3. Qumështi
Edhe pse qumështi është burim i rëndësishëm i kalciumit, disa studime sugjerojnë se kafeja mund të pengojë përthithjen e kalciumit nga organizmi.
Kalciumi që nuk përthithet eliminohet përmes urinës dhe, me kalimin e kohës, kjo mund të lidhet me:
rrezik për gurë në veshka
probleme me shëndetin e kockave
4. Ushqimet shumë të kripura
Konsumimi i moderuar i kafesë zakonisht nuk ndikon ndjeshëm në tensionin e gjakut.
Por teprimi me kafeinë, i kombinuar me ushqime të pasura me kripë, mund të:
përkeqësojë hipertensionin
rrisë rrezikun për probleme kardiovaskulare
Ekspertët rekomandojnë që marrja ditore e natriumit të mos kalojë 2.300 mg në ditë, veçanërisht për personat me tension të lartë. /noa.al
