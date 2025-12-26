Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Katër ushqime që duhen shmangur kur pini kafe
Transmetuar më 26-12-2025, 19:33

Kafeja është rituali i përditshëm i shumë njerëzve. Megjithatë, disa ushqime nuk kombinohen aspak mirë me kafenë dhe mund të shkaktojnë nga shqetësime në stomak deri te luhatje të forta të energjisë.

Nëse doni ta shijoni espresso-n, latte-n apo cold brew-n tuaj pa pasoja të pakëndshme, ja çfarë duhet të evitoni.

1. Agrumet (portokall, limon, mandarina)

Si kafeja, ashtu edhe agrumet janë shumë acidike. Kur konsumohen bashkë, mund të përkeqësojnë problemet gastrointestinale, sidomos te personat me refluks gastrik.

Kombinimi mund të shkaktojë:

djegie stomaku

të përziera

dispepsi

përkeqësim të refluksit

2. Ushqimet e skuqura

Ushqimet e skuqura janë të pasura me yndyrë dhe kripë dhe nuk janë zgjedhja më e mirë për mëngjes. Kur shoqërohen me kafe, e rëndojnë edhe më shumë organizmin.

Studimet që citon noa.al tregojnë se konsumimi i tepërt i kafesë (më shumë se 3 filxhanë në ditë) lidhet me:

rritje të kolesterolit LDL (“i keqi”)

ulje të HDL (“i miri”)

Shtimi i ushqimeve të skuqura e rrit edhe më tej këtë rrezik.

3. Qumështi

Edhe pse qumështi është burim i rëndësishëm i kalciumit, disa studime sugjerojnë se kafeja mund të pengojë përthithjen e kalciumit nga organizmi.

Kalciumi që nuk përthithet eliminohet përmes urinës dhe, me kalimin e kohës, kjo mund të lidhet me:

rrezik për gurë në veshka

probleme me shëndetin e kockave

4. Ushqimet shumë të kripura

Konsumimi i moderuar i kafesë zakonisht nuk ndikon ndjeshëm në tensionin e gjakut.

Por teprimi me kafeinë, i kombinuar me ushqime të pasura me kripë, mund të:

përkeqësojë hipertensionin

rrisë rrezikun për probleme kardiovaskulare

Ekspertët rekomandojnë që marrja ditore e natriumit të mos kalojë 2.300 mg në ditë, veçanërisht për personat me tension të lartë. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...