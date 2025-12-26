Thellohet skandali i trukimit dhe basteve në futbollin turk, arrestohet edhe ish-zv.presidenti i Galatasarayt

Skandali i trukimit të ndeshjeve dhe basteve të paligjshme në futbollin turk vijon të thellohet, duke përfshirë tashmë edhe figura të larta drejtuese. Zyra e Prokurorit të Stambollit ka urdhëruar një tjetër operacion, i cili ka çuar në arrestimin e 29 personave, duke zgjeruar më tej hetimet në Super Ligë dhe kategoritë më të ulëta.
Mes të arrestuarve ndodhen 14 futbollistë aktivë, të cilët dyshohet se kanë manipuluar rezultatet e ndeshjeve, duke vënë baste për fitoret e ekipeve kundërshtare. Hetuesit raportojnë gjithashtu për transaksione të pazakonta financiare të identifikuara në llogaritë e tyre personale.
Hetimi ka prekur edhe nivelet më të larta të drejtimit sportiv. Erden Timur, ish-zëvendëspresident i Galatasarayt, është arrestuar, ndërsa klubi nuk ka reaguar ende zyrtarisht. Arrestimi i tij konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm në këtë çështje.
Sipas të dhënave paraprake, përmasat e skandalit tregojnë për një krizë të thellë sistemike, ku deri më tani janë implikuar rreth 1.500 persona, ndërsa pezullimet kanë prekur afro 1.000 lojtarë dhe 150 gjyqtarë.
