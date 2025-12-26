Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pse po ju dridhet syri? Si ta trajtoni dhe kur mund të jetë shenjë e diçkaje serioze
Transmetuar më 26-12-2025, 19:24

“Dridhja e syrit”, e njohur në mjekësi si miokloni e qepallës ose tkurrje e pavullnetshme e qepallës, është një shqetësim shumë i zakonshëm. Bëhet fjalë për tkurrje të vogla, të shpejta dhe të përsëritura të muskulit rreth syrit, zakonisht në qepallën e sipërme.

Cilat janë shkaqet?

Arsyet më të shpeshta të këtij “dridhjeje” janë:

lodhja dhe mungesa e gjumit

stresi dhe ankthi

konsumimi i tepërt i kafeinës

tharja e syrit

Në disa raste, mund të lidhet me:

çrregullime të përkohshme të elektroliteve

efekte anësore të disa barnave

Më rrallë, nëse dridhja shoqërohet me simptoma të tjera si dobësi muskulore ose deformim të fytyrës, mund të tregojë një problem neurologjik dhe kërkon patjetër konsultë mjekësore.

Si trajtohet?

Në shumicën e rasteve, zgjidhja është e thjeshtë:

Çlodhni sytë

flini mjaftueshëm

ulni konsumimin e kafesë dhe pijeve energjike

menaxhoni stresin

Nëse dridhja vazhdon për javë të tëra ose ndikon në shikim, mund të nevojitet trajtim specifik, si përdorimi i lotëve artificialë ose konsultë me mjek specialist.

Kur duhet të shqetësoheni?

Kërkoni ndihmë mjekësore nëse:

spazmat zgjasin për disa javë

qepallat mbyllen plotësisht gjatë dridhjes

dridhjet përhapen në pjesë të tjera të fytyrës

shfaqet skuqje, sekrecion ose ënjtje

syri nuk hapet ose mbyllet plotësisht

Këto shenja siç citon noa.al mund të tregojnë probleme neurologjike dhe duhet të vlerësohen nga një okulist ose neurolog.

***

Në shumicën dërrmuese të rasteve, “syri që dridhet” është një fenomen i përkohshëm dhe i padëmshëm, i lidhur me lodhjen dhe stresin. Kujdesi ndaj trupit dhe pushimi zakonisht mjaftojnë për ta kaluar. Vetëm në raste të rralla është shenjë e diçkaje më serioze.

