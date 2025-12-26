Jo vetëm vera e Agasit! Zhduken 31 dele nga administrimi i AAPSK

Pas rastit të zhdukjes së verës së biznesmenit Ergys Agasi gjatë kontrolleve të BKH, një tjetër situatë ngre pikëpyetje serioze mbi administrimin e aseteve të sekuestruara nga shteti. Sipas publikimeve zyrtare të Agjencisë së Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara (AAPSK), rezulton se brenda një muaji kanë “munguar” pa asnjë shpjegim 31 krerë dele.
Referuar dokumenteve, në një ankand të zhvilluar në muajin mars, AAPSK deklaronte se kishte në administrim 87 dele të gjalla, të racës Lakon Franceze, me vendndodhje në Darësh, Komuna Linzë. Ankandi u anulua për shkak të mungesës së pjesëmarrësve, procedurë e parashikuar nga ligji.
Megjithatë, në muajin prill 2025, kur procedura u rihap, në dokumentacionin zyrtar figuronin vetëm 56 dele, pra 31 më pak brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore.
Në asnjë dokument zyrtar nuk jepet shpjegim për fatin e këtyre kafshëve, duke ngritur dyshime për mungesë transparence, keqadministrim dhe kontroll të dobët mbi pasuritë e sekuestruara.
Mungesa e një reagimi institucional nga AAPSK për këtë diferencë thellon shqetësimet mbi mënyrën se si administrohen asetet që shteti ka detyrimin ligjor t’i ruajë dhe t’i menaxhojë.
