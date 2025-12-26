Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Malësi të Madhe, plagoset shoferi dhe pasagjeri
Transmetuar më 26-12-2025, 18:19

Një aksident ka ndodhur në Malësi të Madhe. Drejtuesi i automjetit tip kamion ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.

Si pasojë e aksidentit, është dëmtuar drejtuesi i kamionit dhe pasagjeri. Të lënduarit janë transportuar në Spitalin Rajonal Shkodër dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

