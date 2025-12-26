Aksident në Malësi të Madhe, plagoset shoferi dhe pasagjeri

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 26-12-2025, 18:19
Një aksident ka ndodhur në Malësi të Madhe. Drejtuesi i automjetit tip kamion ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.
Si pasojë e aksidentit, është dëmtuar drejtuesi i kamionit dhe pasagjeri. Të lënduarit janë transportuar në Spitalin Rajonal Shkodër dhe janë jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
