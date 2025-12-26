Madonna shfaqet pa grim, por me buzët të lyera, pse i bëri përshtypje fansave të saj

Madonna ka publikuar një foto selfie të saj pa grim dhe ka sjellë përshtypje te ndjekësit në Instagram.
“Mbretëresha e Pop-it” ka zgjedhur të tregojë një anë më natyrale të vetes, duke ndarë një selfie të dielën (21/12), të realizuar gjatë një mbrëmjeje të qetë në shtëpi, në shoqërinë e miqve dhe partnerit të saj, balerinit 29-vjeçar Akim Morris.
Në foto, këngëtarja 67-vjeçare shfaqet e veshur me një kostum sateni ngjyrë kafe, i zbukuruar me detaje të bardha dantelle.
Në përshkrimin e fotos, ajo ka shkruar se është “pa gjumë”.
Shikoni foton:
Madonna – pa grim
