Madonna shfaqet pa grim, por me buzët të lyera, pse i bëri përshtypje fansave të saj
Transmetuar më 26-12-2025, 17:48

Madonna ka publikuar një foto selfie të saj pa grim dhe ka sjellë përshtypje te ndjekësit në Instagram.

“Mbretëresha e Pop-it” ka zgjedhur të tregojë një anë më natyrale të vetes, duke ndarë një selfie të dielën (21/12), të realizuar gjatë një mbrëmjeje të qetë në shtëpi, në shoqërinë e miqve dhe partnerit të saj, balerinit 29-vjeçar Akim Morris.

Në foto, këngëtarja 67-vjeçare shfaqet e veshur me një kostum sateni ngjyrë kafe, i zbukuruar me detaje të bardha dantelle.

Në përshkrimin e fotos, ajo ka shkruar se është “pa gjumë”.

Shikoni foton:

Madonna – pa grim

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

