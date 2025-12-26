Trafik i rënduar automjetesh në Rrugën e Arbrit

Qarkullimi i automjeteve në Rrugën e Arbrit paraqitet i rënduar, veçanërisht në segmentin nga Shkalla e Tujanit deri në hyrje të Tiranës. Trafiku është shtuar ndjeshëm si pasojë e fluksit të lartë të emigrantëve që po kthehen në vendlindje për pushimet e fundvitit.
Në këtë aks rrugor po qarkullojnë jo vetëm automjete nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe mjete që vijnë nga Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, duke rritur ndjeshëm ngarkesën në qarkullim.
Policia Rrugore ndodhet në terren dhe po punon për menaxhimin e trafikut dhe lehtësimin e lëvizjes së automjeteve, ndërsa drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes dhe durim gjatë udhëtimit.
