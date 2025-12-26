SPAK zbarkon te drejtoresha e re e KESH-it, Viola Haxhiademi!

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga kontrollet e ushtruara këtë të premte me urdhër të SPAK, në kuadër të hetimeve që lidhen me Belinda Ballukun dhe bashkëpunëtorët e saj.
Byroja Kombëtare e Hetimit ka zhvilluar 19 kontrolle në banesa dhe ambiente pune të zyrtarëve shtetërorë dhe biznesmenëve të përfshirë në dosjen hetimore që lidhet me tenderat publikë të sektorit të infrastrukturës dhe energjisë.
Ndër personat të cilëve u janë kontrolluar banesat dhe ambientet e punës mësohet se janë:
Viola Haxhiademi, ish-sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Infrastrukturës dhe aktualisht drejtoreshë e KESH-it
