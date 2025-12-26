Pse u prish i famshmi Steven Spielberg me aktorin Ben Affleck? Zbulohet çfarë ndodhi në pishinë

Marrëdhënia mes regjisorit të famshëm Steven Spielberg dhe yllit të Hollywood-it Ben Affleck duket se është prishur prej vitesh, për shkak të një incidenti të ndodhur në fillim të viteve 2000, gjatë një feste të shfrenuar. Sipas rrëfimeve, Spielberg e ka mbajtur këtë ngjarje “peng” për më shumë se dy dekada, duke refuzuar çdo bashkëpunim me aktorin.
Zbulimi është bërë nga regjisori Mike Binder, gjatë një interviste në podcast-in “One Bad Movie” të Stephen Baldwin. Binder tregoi se Spielberg ka një armiqësi personale ndaj Affleck dhe se arsyeja lidhet me një incident në një pishinë, ku u përfshi një nga fëmijët e regjisorit të “Indiana Jones”.
Kur Binder po përgatiste filmin “Man About Town”, Spielberg kishte shfaqur interes për ta drejtuar vetë projektin. Skenari, sipas Binder, ishte frymëzuar pjesërisht nga një ngjarje reale – një hyrje e paautorizuar në shtëpinë e Spielberg. Gjithçka dukej se po shkonte mirë, deri në momentin kur Ben Affleck, atëherë 53 vjeç, pranoi të ishte protagonist.
“E mbyllëm marrëveshjen, u shtrënguam duart, gjithçka ishte dakord”, kujton Binder. Por më pas, Spielberg u tërhoq papritur.
“Jo, nuk mundem me të”, thuhet se ka thënë Spielberg. “Sapo kemi dështuar me një film me të, tani ka edhe historinë me J. Lo, dhe kam edhe probleme të tjera me të”.
Filmi që përmendi Spielberg mendohet të jetë “Gigli” (2003), komedia romantike me Ben Affleck dhe Jennifer Lopez, e cila dështoi keq në kinema gjatë lidhjes së parë të çiftit.
Sa i përket “problemeve të tjera”, Binder tregoi një histori familjare që Spielberg ia kishte rrëfyer personalisht. Në atë periudhë, Affleck ishte në një lidhje të trazuar trevjeçare me Gwyneth Paltrow, kumbara e Spielberg, përpara ndarjes së tyre në vitin 2000.
Gjatë një feste, sipas rrëfimit, djali i vogël i Spielberg e shtyu Affleck-un në pishinë me rroba. Aktori, thuhet se doli nga uji, e ngriti fëmijën dhe e hodhi sërish në pishinë, duke e bërë të qante.
“Mua thjesht nuk më pëlqen të punoj me të”, i ka thënë më vonë Spielberg Binder-it. “Për më tepër, dy filmat e fundit të tij kanë dështuar keq. Gjeni dikë tjetër. Cilindo tjetër, përveç tij. Është si akull”.
Kur Binder ia komunikoi Affleck-ut se projekti ishte anuluar, aktori i “Good Will Hunting” e kuptoi menjëherë arsyen, duke i thënë:
“Spielberg të tha që e hodha fëmijën e tij në ujë? Kjo ndodhi? Prandaj nuk jam pjesë e filmit tënd?”
Në fund, Binder e drejtoi vetë filmin “Man About Town”, i cili u publikua direkt në DVD.
Vite më vonë, Binder tregoi se e kishte përmendur me shaka incidentin e pishinës, kur filmi “Argo” i Affleck fitoi ndaj “Lincoln” të Spielberg në Oscarët e vitit 2013.
“Ben, sonte do të mund ta hidhje gjithë familjen e Spielberg-ut në pishinë dhe do të të falnin”, i kishte shkruar ai me humor yllit të “Justice League”.
