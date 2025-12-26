Reagimi i pazakontë i Tom Brady pasi ish e dashura e tij Gisele u martua me një tjetër

Reagimi i Tom Brady-t pas martesës së ish-të dashurës së tij, Gisele Bündchen, ka ngjallur habi dhe shqetësim në rrjetet sociale.
Gisele është martuar me Joaquim Valente, instruktor i xhiu-xhitsus, me të cilin tashmë ka edhe një fëmijë. Ndërsa dasma e saj u komentua gjerësisht, vëmendja u zhvendos shpejt te reagimi i ish-bashkëshortit të saj, Tom Brady.
Postimi i tij i parë në Instagram pas lajmit të martesës ishte ai që ngriti pikëpyetje. Brady ndau dy fotografi: në njërën prej tyre shfaqet i veshur me një bluzë të bardhë ku shkruhet “Forever Young” (Përgjithmonë i ri).
Por ajo që e bëri postimin edhe më të çuditshëm ishte zgjedhja e muzikës. Ai vendosi si sfond këngën “1-800-273-8255” të këngëtarit Logic, me pjesëmarrjen e Alessia Cara dhe Khalid.
Kjo këngë flet për depresionin dhe mendimet vetëdëmtuese, me vargje si:
“Ndihem sikur jeta ime nuk është e imja” dhe “Nuk dua të jem gjallë”.
Titulli i këngës i referohet numrit të vjetër të linjës telefonike amerikane për parandalimin e vetëvrasjeve, i cili sot është zëvendësuar nga numri 988.
Ky kombinim – momenti, mesazhi në bluzë dhe zgjedhja e këngës – u interpretua nga shumë ndjekës si një reagim emocionalisht i ngarkuar, duke shkaktuar shqetësim dhe spekulime për gjendjen e Brady-t pas martesës së ish-partneres së tij.
