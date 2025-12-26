Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Reagimi i pazakontë i Tom Brady pasi ish e dashura e tij Gisele u martua me një tjetër
Transmetuar më 26-12-2025, 16:56

Reagimi i Tom Brady-t pas martesës së ish-të dashurës së tij, Gisele Bündchen, ka ngjallur habi dhe shqetësim në rrjetet sociale.

Gisele është martuar me Joaquim Valente, instruktor i xhiu-xhitsus, me të cilin tashmë ka edhe një fëmijë. Ndërsa dasma e saj u komentua gjerësisht, vëmendja u zhvendos shpejt te reagimi i ish-bashkëshortit të saj, Tom Brady.

Postimi i tij i parë në Instagram pas lajmit të martesës ishte ai që ngriti pikëpyetje. Brady ndau dy fotografi: në njërën prej tyre shfaqet i veshur me një bluzë të bardhë ku shkruhet “Forever Young” (Përgjithmonë i ri).

Por ajo që e bëri postimin edhe më të çuditshëm ishte zgjedhja e muzikës. Ai vendosi si sfond këngën “1-800-273-8255” të këngëtarit Logic, me pjesëmarrjen e Alessia Cara dhe Khalid.

Kjo këngë flet për depresionin dhe mendimet vetëdëmtuese, me vargje si:

“Ndihem sikur jeta ime nuk është e imja” dhe “Nuk dua të jem gjallë”.

Titulli i këngës i referohet numrit të vjetër të linjës telefonike amerikane për parandalimin e vetëvrasjeve, i cili sot është zëvendësuar nga numri 988.

Ky kombinim – momenti, mesazhi në bluzë dhe zgjedhja e këngës – u interpretua nga shumë ndjekës si një reagim emocionalisht i ngarkuar, duke shkaktuar shqetësim dhe spekulime për gjendjen e Brady-t pas martesës së ish-partneres së tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...