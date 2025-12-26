Plagosi biznesmenin në Kavajë, policia i sekuestron autorit thikë dhe sëpatë

Policia e Kavajës ka sekuestruar një thikë dhe një sëpatë nga shtetasi Eri Velecia, 42 vjeç, i cili dyshohet se plagosi një ditë më parë pronarin e një marketi në Kavajë. Nga ngjarja mbeti i plagosur biznesmeni Artur Ligeja.
Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur brenda një prej bizneseve në pronësi të Ligejas, ku autori i ka kërkuar para. Pas refuzimit, ai e ka goditur biznesmenin me thikë. Burime për mediat bëjnë me dije se 42-vjeçari është ndaluar nga policia dhe dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor.
Në njoftimin zyrtar, Policia bën të ditur se specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Kavajë arrestuan në flagrancë shtetasin Eri Velecia. Gjatë veprimeve procedurale, me cilësinë e provës materiale u sekuestruan një mjet prerës (thikë) dhe një mjet prerës (sëpatë).
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme ligjore.
