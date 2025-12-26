Shpërthimi në një xhami gjatë namazit të së premtes vret 5 persona dhe plagos 21 të tjerë në Siri

Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në xhaminë Imam Ali në lagjen Wadi al-Dabab të provincës Homs, Siri, gjatë lutjeve të së premtes.
Sipas raportimeve fillestare të mediave lokale, ngjarja dyshohet të ketë qenë një sulm vetëvrasës.
Pesë persona kanë humbur jetën, ndërsa 21 të tjerë janë plagosur dhe po marrin trajtim mjekësor.
Hetimet për rrethanat e sakta të shpërthimit vazhdojnë. Një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë siriane tha se pesë persona u vranë dhe 21 u plagosën, por numri i të vdekurve është paraprak.
Agjencia Arabe e Lajmeve Siriane (SANA) raportoi se shpërthimi u shkaktua nga një pajisje shpërthyese e shpërthyer në xhami.
Autoritetet siriane thanë se kishin nisur një hetim për të identifikuar të dyshuarit për bombardimin. Sulmi i shtohet një historie të gjatë dhune në Homs, një qytet që ka parë luftime dhe shkatërrime të ashpra gjatë luftës së gjatë civile në Siri.
1: Explosie in een moskee in Homs, SyriëEen explosie heeft een moskee getroffen in het Wadi al-Dahab-gebied van Homs, in het midden van Syrië. Lokale bronnen melden dat een zelfmoordterrorist een explosievenriem tot ontploffing heeft gebracht, waardoor er aanzienlijke schade is… pic.twitter.com/f6D6ZXshrn
