Burri i merr jetën gruas në Itali, më pas ikën dhe vetë. Një nënë plagoset lehtë gjatë përleshjes

Një ngjarje e rëndë po mban prej disa ditësh të tronditur qytetin Cava dei Tirreni në jug të Italisë. Një 40-vjeçare, Ana Tagliaferri, e njohur për pastiçerinë e saj, u vra këtë të siel nga partneri i saj moshatar, Diego Di Domenico, i cili e goditi për vdekje të paktën tetë herë me thikë në fytyrë dhe qafë.
Pas aktit, autori i krimit u ngjit në çatinë e shtëpisë dhe i dha fund jetës duke u hedhur. Gjatë përleshjes, nëna e viktimës u plagos lehtë ndërsa përpiqej ta mbronte vajzën e saj. Ajo, dëshmitarja e vetme e sulmit, ndodhet aktualisht në spital në gjendje shoku.
Dalin detajet e krimit
Policia lokale tha se ngjarja ka ndodhur gjatë një grindjeje, arsyet e së cilës janë ende të panjohura.
"Burri e goditi disa herë me thikë në fytyrë dhe qafë, duke e lënë pa asnjë shans për t’u shmangur. Gjatë këtij akti, ai plagosi rëndë edhe nënën e saj, e cila u përpoq me dëshpërim ta mbronte vajzën e saj. Më pas kreu vetëvrasje duke u hedhur nga çatia", tha policia.
I vetmi person që mund ta shpjegojë është nëna e Annës, Giovanna Venosi, 75 vjeçe, e cila gjithashtu u plagos dhe iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale dhe tani është e shtruar në spital, por jashtë rrezikut.
Karabinierët kanë mbledhur dëshmitë fillestare për të rindërtuar atë që ndodhi në procesverbalet që i paraprinë tragjedisë. Motivi që shkaktoi debatin që çoi në tragjedi është ende i paqartë.
Sipas fqinjëve, të dy nuk jetonin bashkë, por Diego kishte qenë pjesë e jetës së Annës për shumë vite dhe e kishte ndihmuar atë me biznesin familjar.
Hetuesit tani do të mbledhin prova për të sqaruar këtë episod të fundit të dhunës ndaj grave. Asnjë motiv nuk është përjashtuar për momentin.
Familja Tagliaferri është e njohur në zonë. Anna, së bashku me tre vëllezërit e saj, drejtonin pastiçeri Tirrena, një biznes të vogël familjar që, me kalimin e kohës, u bë një pikë referimi për njerëzit e Cava-s.
Një muaj më parë, kryetari i bashkisë i dha një medalje nderi familjes Tagliaferri për 50 vitet e tyre të para në biznesin e ëmbëlsirave; Diego Di Domenico gjithashtu mori pjesë në ceremoni.
Anna, e cila ka një diplomë në administrim biznesi dhe një diplomë master në marketing nga Universiteti i Salernos, ishte një pjesëmarrëse e rregullt në pastiçeri, sipas atyre që e njihnin. Ajo ishte një grua plot jetë, me shumë miq, që i donte udhëtimet dhe detin.
Funerali, ende nuk ka datë
Funerali do të duhet të presë miratimin e gjyqësorit pas autopsisë; për ditën e lamtumirës së fundit, kryetari i bashkisë së Cava de’ Tirreni do të shpallë një ditë zie.
