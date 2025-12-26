Historia që preku Italinë: Qeni qëndron mbi trupin e pronarit të tij të ndjerë për ditë

OTTAVA, ITALI – 26 Dhjetor 2025
Një histori prekëse vjen nga Ottava, pranë Sassarit, Itali. Një burrë 74-vjeçar u gjet i pajetë brenda makinës që e përdorte si strehë, pas disa ditësh nga ndarja nga jeta. Pranë tij, mbi trupin e tij, qëndronte qeni i moshuar, Napoleone, i cili nuk u largua asnjë moment.
Qeni, rreth 10 vjeç, kishte kaluar ditë të tëra pa ushqim dhe pa ujë, duke ruajtur pronarin deri në fund. Zbulimi u bë nga Policia e Shtetit pas sinjalizimit të banorëve, ndërsa në vendngjarje mbërritën edhe oficerët e mbrojtjes së kafshëve.
Pas kontrollit, Napoleone u shpëtua dhe u dërgua në strehën e kafshëve “Qua la Zampa” në Sassari. Ai ishte i mikroçipuar dhe ndodhej në gjendje të rëndë fizike dhe emocionale. Vullnetarët e qendrës raportuan se qeni është ende i mbyllur në vetvete, nuk reagon, nuk ha dhe nuk pi.
