Vdekje e dhimbshme e një djali të ri në Shkodër

Aksident fatal gjatë punës në një magazinë, vdes në moshë fare të re një djalë dule vendosur panele diellore.
Një ngjarje e rëndë është shënuar paraditen e sotme në qytetin e Koplikut. Rreth orës 11:40, shtetasi E. K., 27 vjeç, ka humbur jetën gjatë kryerjes së punimeve në një magazinë.
Sipas informacioneve paraprake nga Policia, i riu dyshohet se ka rënë në kontakt me energjinë elektrike teksa ishte duke punuar për vendosjen e disa paneleve diellore.
Si pasojë e kontaktit me rrymën, ai ka ndërruar jetë në vend, raporton noa.al.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe për dokumentimin ligjor të ngjarjes.
