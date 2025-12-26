Influencuesja pretendon të ketë buzët më të mëdha në botë, por ankohet se nuk po ha, pi dhe flet dot!

Influencuesja Vienna Würstel ka shpenzuar mbi 49,210 dollarë për procedura ekstreme estetike me synimin për të pasur buzët më të mëdha në botë. Ajo tregon se transformimi ka ndikuar ndjeshëm në jetën e saj të përditshme, duke e bërë të vështira veprime të thjeshta si të ngrënit, të pirit, të folurit, dhe madje edhe frymëmarrjen, por nuk ka plane të ndalet.
Për Vienna-n, ky transformim dramatik ka të bëjë me të qenit personi që dëshiron të jetë, edhe nëse kjo sjell kritika, sfida fizike dhe një pamje që e bën të vështirë të mbyllë plotësisht gojën.
