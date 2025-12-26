Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidenti me vdekje, ku humbi jetën 16-vjeçari, arrestohet drejtuesi i mjetit tjetër. Emri
Transmetuar më 26-12-2025, 11:44

Pas aksidentit të një dite më parë në aksin rrugor Levan-Tepelenë, uniformat blu kanë arrestuar 30-vjeçarin Syrja Begaj.

Ndaj këtij të fundit rëndon vepra penale "Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor", me pasojë vdekjen.

Si pasojë e përplasjes ndërroi jetë i mituri Oktavio Merdanaj, 16-vjeç.

Paraprakisht bëhet me dije se mjeti që drejtohej nga i mituri i ka prerë rrugën automjetit tip “Benz” i cili po udhëtonte nga Poçemi në drejtim të Levanit, teksa 16- vjeçari po dilte në autostradë nga Cakrani.

