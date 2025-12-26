Aksident i rëndë në Lushnjë/ Motoçikleta përplas automjet, i riu dërgohet në spital

Një aksident rrugor ka ndodhur sot në unazën e qytetit të Lushnjës, ku një motoçikletë është përplasur me një automjet që po dilte nga ambientet e një biznesi pranë rrugës.
Si pasojë, drejtuesi i motoçikletës, Marjus Doksani, rreth 30 vjeç, u dërgua menjëherë në spital në gjendje kritike.
Në vendngjarje ndodhen policia e qarkullimit rrugor dhe patrulla të tjera, të cilat po punojnë për të sqaruar rrethanat e aksidentit.
Policia apelon për kujdes në qarkullimin rrugor dhe respektim të sinjalistikës.
