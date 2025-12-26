Tronditëse në Vlorë: E godet topi në kraharor, gjen vdekjen një burrë në kalçeto

Një burrë 42 vjeçar ka humbur jetën në Vlorë pasi u godit në kraharor nga një tip teksa ishte duke luajtur një ndeshje futbolli në kalçeto.
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë njoftoi sot se specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në Prokurori për këtë ngjarje.
Ata thanë se këtë të enjte në kalçeton e fshatit Novoselë, shtetasi B. R., 42 vjeç, banues në Vlorë, rezident në shtetin e Gjermanisë, gjatë një loje futbolli, topi e ka goditur në pjesën e kraharorit.
Për pasojë 42 vjeçari është rrëzuar dhe gjatë transportit për në spitalin e Vlorës ka ndërruar jetë.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ky shtetas ka pësuar atak kardiak.
Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme. /noa.al
