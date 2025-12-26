Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara këtë të premte 26 dhjetor

Dita sjell energji të përziera për shenjat e zodiakut. Disa do të ndjejnë mbështetje të fortë nga yjet, me mundësi për qartësi, përparim dhe emocione pozitive, ndërsa të tjerët duhet të tregojnë më shumë kujdes, durim dhe vetëkontroll.
Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat më pak të favorizuara sot, me një pasqyrë të zgjeruar për secilën.
⭐ 3 SHENJAT MË ME FAT
Akrepi
Akrepi është ndër shenjat më të mbështetura sot. Planetët i japin forcë, qartësi dhe një ndjenjë kontrolli mbi situatat. Në marrëdhënie, ka mundësi për sqarime të rëndësishme dhe afrime emocionale. Në punë, vendimet e marra tani kanë peshë dhe japin rezultat. Është një ditë e mirë për të zgjedhur si dhe me kë të ecësh përpara, sidomos në prag të Vitit të Ri.
Bricjapi
Bricjapi ndjen stabilitet dhe siguri. Yjet e ndihmojnë të kuptojë më qartë drejtimin që duhet të marrë, si në çështje profesionale ashtu edhe personale. Në dashuri, dita favorizon konfirmime dhe plane serioze. Çdo përpjekje e bërë kohët e fundit fillon të marrë kuptim. Është një moment i mirë për të ndërtuar, jo për të dyshuar.
Peshqit
Peshqit përfitojnë nga një ndjeshmëri e fortë pozitive. Intuita është e mprehtë dhe ndihmon në marrjen e vendimeve të duhura. Në dashuri ka emocione të thella dhe mundësi për hapa të rëndësishëm, sidomos për çiftet. Edhe projektet personale ose idetë e reja kanë potencial të madh nëse ndiqen me besim.
⚠️ 3 SHENJAT MË PAK TË FAVORIZUARA
Peshorja
Peshorja ndjen lodhje mendore dhe presion të brendshëm. Dëshira për të provuar vlerën personale është e fortë, por sot nuk është dita për të bërë gjithçka njëherësh. Rreziku është mbingarkesa dhe stresi i panevojshëm. Këshilla kryesore është të ulësh ritmin, të përqendrohesh në pak gjëra dhe të ruash energjitë për ditët në vijim.
Shigjetari
Shigjetari mund të përjetojë një ditë të zbehtë dhe pa shumë stimuj. Monotonia dhe mungesa e reagimeve nga të tjerët mund të sjellin nervozizëm. Megjithatë, kjo është një gjendje kalimtare. Nuk duhet marrë asnjë vendim i rëndësishëm sot. Është më mirë të lihet gjithçka të rrjedhë dhe të pritet një moment më i favorshëm.
Ujori
Ujori përballet me tension të akumuluar, si fizik ashtu edhe mendor. Lodhia dhe stresi i javëve të fundit kërkojnë pushim. Sot është e rëndësishme të shmangen situatat konfliktuale dhe njerëzit që lodhin emocionalisht. Në dashuri ka dëshirë për përmirësim, por duhet qetësi dhe jo nxitim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd