Horoskopi ditor i Paolo Fox për sot, e premte 26 dhjetor 2025

Lexo parashikimet astrologjike për ditën e sotme, e premte 26 dhjetor 2025. Yjet flasin për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, me theks te rikuperimi, qartësia dhe zgjedhjet e kujdesshme.
Dashi
Janë ditë interesante dhe gradualisht rikuperuese, por në qiellin tënd ka pasur një hije mes së shtunës dhe së hënës së kaluar. Ato ditë kanë qenë të rënda: ndoshta ke dalë nga një sfidë e lodhshme në punë, ose disa projekte janë bllokuar papritur dhe nuk mund të vazhdojnë për disa muaj. Kujdes nga akuzat dhe nga njerëzit që pozicionohen kundër teje. Kjo është një periudhë ku duhet vëmendje maksimale ndaj rrethanave. Një rol, marrëveshje apo projekt mund të shtyhet për momentin.
Thellim për ditën:
Po del nga një fazë e ndërlikuar, ku energjitë dukeshin të bllokuara dhe gjithçka kërkonte më shumë përpjekje se zakonisht. Pas ditëve të tensionuara është normale të ndihesh mbrojtës, sidomos nëse ke pasur përplasje në punë ose vonesa të papritura. Disa persona mund të keqinterpretojnë qëllimet e tua. Lëviz me maturi, mos reagoni me nxitim; nëse duhet, këshillohu me dikë kompetent dhe lëri faktet të flasin për ty. Impulsiviteti sot mund të të çojë në reagime të tepruara.
Demi
Sot je i favorizuar, Hëna është aktive dhe mbështet veprimet e tua. E vetmja pikë delikate lidhet me financat: ose ke shpenzuar shumë për një projekt, ose po pret kthimin e një shume të rëndësishme. Në dashuri situata përmirësohet, Venusi është më në fund aktiv dhe deri nga mesi i janarit mund të vijë një përgjigje pozitive. Nëse ke çështje ligjore, kontestime apo marrëveshje për të mbyllur me një ortak ose bashkëpunëtor, zgjidhjet janë të mundshme, për sa kohë vepron brenda gjysmës së parë të janarit.
Thellim për ditën:
Kjo është një ditë që sjell konfirmime, por kërkon realizëm. Çështjet ekonomike mbeten në plan të parë dhe nuk duhen anashkaluar, sepse kohët e fundit ke investuar shumë ose je në pritje të rezultateve. Nga ana tjetër, ndjenjat rikthehen në qendër të vëmendjes: dashuria forcohet dhe jep sinjale inkurajuese.
Binjakët
Ditët rreth Krishtlindjes kanë qenë disi nervoze ose pa energjinë tënde të zakonshme, por qielli i sotëm më pëlqen më shumë. Për më tepër, e shtuna (27 dhjetor) do të jetë shumë e favorshme për marrëdhëniet ndërpersonale. Sot ende mbetet pak nervozizëm që duhet larguar. Binjakët shpesh tensionohen kur nuk kanë projekte ose nuk shohin qartë të ardhmen. Ti jeton nga kurioziteti: rutina e përsëritur të lodh. Në dashuri kërkohet ende pak kujdes.
Thellim për ditën:
Vuan kur gjithçka duket e palëvizshme ose pa stimuj. Nervozizmi nuk vjen nga probleme reale, por nga mungesa e perspektivës. Sot përpiqu të thyesh rutinën dhe të gjesh impulse, edhe të vogla, që të ndezin sërish interesin. Marrëdhëniet me të tjerët përmirësohen në ditët në vijim. Në dashuri nevojiten dialog dhe prani reale: mos u shpërqendro, sepse emocionet vijnë vetëm kur je vërtet i përfshirë.
Gaforrja
Yjet e sotëm janë interesantë dhe të rikthejnë te vlerat thelbësore të jetës: familja, dashuria dhe ndjenjat, që për ty janë gjithmonë prioritet. Dielli, Venusi dhe Marsi janë ende në kundërshtim, ndaj për disa ditë mund të ndjesh një pauzë reflektimi ose një rënie të lehtë motivimi, të lidhur me çështje pune, ligjore apo burokratike. Mundohu të bësh diçka të mirë për veten dhe për të tjerët: sot je më i favorizuar se dje.
Thellim për ditën:
Ndjen fort nevojën për t’u kthyer te thelbi, te ajo që të bën të ndihesh i sigurt dhe i kuptuar. Edhe pse tensionet praktike të kanë ulur entuziazmin, sot ke mundësi të gjesh një ekuilibër emocional më të qëndrueshëm. Lodhja pas përplasjeve është normale, por dita të ndihmon të rivendosësh ndjenjat në qendër.
Luani
Po hapen dyert e një viti 2026 plot konfirmime, me një fund dhjetori që favorizon sidomos idetë e mira. Merkuri është në aspekt pozitiv dhe, pas disa muajsh, Jupiteri do të hyjë në shenjën tënde. Zgjedhjet që po bën tani nuk janë konvencionale, por pikërisht për këtë arsye bien në sy në një ambient ku shumë të tjerë duken të njëjtë. Ti dallohesh për origjinalitet dhe ke gjithnjë e më shumë shtysë për të vepruar. Edhe dashuria shpërblehet.
Thellim për ditën:
Nuk të pëlqen të humbasësh në turmë dhe kjo periudhë e tregon qartë. Vendimet e tua burojnë nga një vizion personal dhe të tjerët e vlerësojnë këtë. Duke mos ndjekur skema të gatshme, arrin të spikasësh dhe të marrësh vlerësime. Energjia është në rritje dhe të shtyn të investosh më shumë, edhe në ndjenja. Dashuria përfiton nga sinqeriteti yt.
Virgjëresha
Krahasuar me fillimin e dhjetorit, të shoh më të qetë dhe më të sigurt, gati për t’u përballur me një fat që deri pak kohë më parë dukej i paqartë. Jemi vetëm në fillim të një faze çliruese, e cila do të ketë një moment të dytë pozitiv rreth datës 14 shkurt. Sot gjërat funksionojnë dhe, nëse një lidhje i ka përballuar vështirësitë e fillim-muajit, do të thotë se ka themele të forta.
Thellim për ditën:
Po rikthen besimin pas një periudhe pasigurie që të kishte hequr pikë referimi. Tani e sheh më qartë drejtimin, edhe pse rruga nuk është ende plotësisht e përcaktuar. Qetësia që ndjen është shenjë rikuperimi. Në dashuri vlen vetëm ajo që është e qëndrueshme: pas ditëve të vështira mbeten vetëm lidhjet e forta. Vazhdo të vëzhgosh dhe të planifikosh, sepse javët në vijim do të sjellin edhe më shumë qartësi.
Peshorja
Lodhja ndihet, sidomos në planin mendor. Ke nevojë të rikuperosh kohë të humbur dhe të marrësh një kënaqësi personale, veçanërisht nëse gjatë pranverës ose verës ke ndërprerë një bashkëpunim apo dëshiron të provosh vlerën tënde. Kjo dëshirë është e fortë, por mos e ngarko veten me tensione të panevojshme. Sa më shumë t’i afrohemi vitit 2026, aq më të mëdha janë shanset për sukses. Sot shmang mbingarkesën dhe mos bëj shumë gjëra njëherësh.
Thellim për ditën:
Po mban mbi supe një peshë mendore të konsiderueshme, të ndërtuar nga pritshmëri dhe dëshira për rikthim në formë. Është e kuptueshme të duash të tregosh sa vlen, sidomos pas zgjedhjeve të paqarta të së shkuarës. Megjithatë, sot është thelbësore të menaxhosh energjitë. Përqendrohu në pak gjëra konkrete dhe lejoje veten të ndalesh. Mundësitë ekzistojnë, por mirëqenia jote duhet të mbetet prioritet.
Akrepi
Venusi është sërish i favorshëm që nga nata e Krishtlindjes, Dielli është aktiv, Marsi në aspekt shumë të mirë dhe Jupiteri mbështet. Disa pyesin pse kanë pasur debate apo mbyllje: Akrepi nuk di të shtiret, është i drejtpërdrejtë dhe shpesh shumë i sinqertë. Kjo mund të bezdisë ata që përpiqen të të kontrollojnë, gjë që ti nuk e duron. Yjet e mbyllin vitin me një situatë interesante. Mendo mirë se ku dhe me kë do ta kalosh Vitin e Ri.
Thellim për ditën:
Sinqeriteti yt krijon ndonjëherë përplasje, por është edhe forca jote më e madhe. Debatet e fundit lindën nga nevoja për qartësi, jo nga dëshira për konflikt. Fundi i vitit sjell ndjesinë e një fillimi të ri dhe kontrolli më të madh mbi situatat. Zgjidh me kujdes njerëzit dhe ambientet: mënyra si e mbyll vitin ndikon te perspektivat e së ardhmes.
Shigjetari
Ka disa shqetësime të vogla për t’u kapërcyer. Kur situatat bëhen monotone ose duhet të përsëritesh shumë herë për t’u dëgjuar, durimi bie. Kjo Hënë kundër tregon një ditë pa shumë stimuj. Megjithatë, ke shumë krijimtari dhe një shtysë të fortë drejt një të ardhmeje pozitive, siç e tregojnë yjet e javëve në vijim. Je ndër shenjat më të forta të ditëve që vijnë. Sot lëri gjërat të rrjedhin pa reagime të nxituara.
Thellim për ditën:
Edhe pse sot gjithçka duket e ngadaltë, brenda teje ka një energji të madhe për ndryshim. Është e rëndësishme të mos lejojsh që humori i momentit të të ndikojë. Javët në vijim konfirmojnë se je në drejtimin e duhur. Ki besim te e ardhmja: shumë shpejt do të ndihesh sërish më i lirë dhe i motivuar.
Bricjapi
Hëna është në sekstil, Dielli dhe Marsi janë në aspekt të mirë dhe Venusi në shenjën tënde është një ndihmë e madhe. Jupiteri në kundërshtim të shtyn të transformosh jetën. Disa kanë ndryshuar shtëpi, kanë nisur projekte të reja ose kanë riorganizuar punën për t’u mbrojtur nga kundërshtarë të fortë. Në dashuri, Venusi në shenjë e bën datën 30 dhe 31 shumë të rëndësishme për ndjenjat.
Thellim për ditën:
Je në një fazë riorganizimi ku asgjë nuk lihet rastësisht. Vendimet e fundit burojnë nga nevoja për siguri dhe stabilitet. Edhe pse disa ndryshime kanë qenë sfiduese, tani po kupton kuptimin e tyre. Në dashuri ka hapësirë për konfirmime të rëndësishme, sidomos në fund të muajit. Marrëdhëniet që rezistojnë tani bëhen më të forta.
Ujori
Po kalon një periudhë tensioni. Duke parë yjet rreth datës 10 dhjetor, nuk përjashtohet që dikush të ketë edhe shqetësime fizike, si ftohje apo lodhje sezonale. Nëse ka probleme, këshillohu me mjekun dhe përpiqu të ulësh stresin. Ditët 30 dhe 31 duhen menaxhuar me kujdes: shmang situatat stresuese dhe qëndro me njerëz të përzgjedhur, për ta mbyllur vitin sa më mirë. Në dashuri ka dëshirë për rikuperim.
Thellim për ditën:
Tensionet e akumuluara nuk duhen neglizhuar; trupi dhe mendja kërkojnë pushim. Ulja e angazhimeve dhe zgjedhja e shoqërisë së duhur ndihmon në rikthimin e ekuilibrit. Edhe në ndjenja lind nevoja për sqarime dhe për një fillim më të sinqertë.
Peshqit
Një periudhë force. Kisha theksuar se fillimi i dhjetorit do të ishte i lodhshëm, por pas datës 15 janë hapur shumë dyer. Je një person shumë shpirtëror dhe i ndjeshëm ndaj asaj që nuk shihet. Mundohu të dallosh cilat intuita vlejnë vërtet, sepse ato mund të bëhen baza e një të ardhmeje interesante. Deri në mars ka projekte në horizont. Dashuria është protagoniste: çiftet që e duan njëri-tjetrin, pas disa tensioneve, mund të marrin vendime të rëndësishme deri në verën e ardhshme.
Thellim për ditën:
Je në një fazë ku intuita bëhet udhërrëfyes. Pas një fillimi muaji të vështirë, ndjen më shumë forcë dhe hapje. Ndjesitë që ke nuk janë rastësore: disa ide mund të kthehen në projekte konkrete nëse u jep hapësirë. Edhe dashuria merr një rol qendror, me zgjedhje të rëndësishme që afrohen. /noa.al
