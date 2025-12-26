Mot apokaliptik në Kaliforni. Stuhitë e forta shkatërrojnë dhe përmbytin gjithçka. Shënohen viktima

KALIFORNI- Kalifornia po goditet nga një stuhi e re dhe e fuqishme ditën e Krishtlindjeve, ndërsa shteti po përpiqet të rikuperohet nga shirat shkatërrues dhe rrëshqitjet e dheut në zonat malore. Moti i keq shkaktoi probleme serioze, duke përfshirë evakuimin e banorëve, ndërprerje të energjisë elektrike dhe valë të larta përgjatë bregdetit.
Në qytetin malor të Wrightwood, autoritetet lëshuan një paralajmërim për evakuim pasi vetëm një ditë më parë kishin shpëtuar njerëz të bllokuar në makina për shkak të një rrëshqitjeje dheu. Zona pa rrugë të mbushura me baltë, shkëmbinj dhe mbeturina, me banorët e detyruar të strehoheshin në kafene dhe stacione benzine që punonin me gjeneratorë.
Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno
— AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025
Stuhia shkaktohet nga "lumenjtë atmosferikë" që mbartin sasi të mëdha lagështie nga tropikët, duke shkaktuar reshje të papara. Gjatë javës, shumë zona të Kalifornisë do të marrin 10 deri në 20 centimetra shi, shumë mbi mesataren normale. Në të njëjtën kohë, priten reshje të dendura dëbore dhe një rrezik i lartë orteqesh në rajonet malore dhe në Sierra Nevada.
Stuhia ka marrë tashmë dy jetë njerëzish dhe ka lënë dhjetëra mijëra pa energji elektrike. Zyrtarët shtetërorë, të udhëhequr nga Guvernatori Gavin Newsom, kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në gjashtë qarqe dhe kanë aktivizuar shërbimet e emergjencës dhe Gardën Kombëtare për t’u përballur me pasojat e stuhisë.
https://twitter.com/i/status/2004085605194723607
Banorët po përpiqen të vazhdojnë me jetën e tyre të përditshme dhe të festojnë festat në kushte të pafavorshme. Pavarësisht vështirësive, shumë prej tyre po qëndrojnë në shtëpi dhe po i kalojnë festat duke luajtur lojëra dhe duke shkëmbyer dhurata, duke treguar guxim dhe qëndrueshmëri përballë natyrës.
Kjo stuhi e re është një kujtesë se Kalifornia po përballet me ngjarje të rënda moti, me ndikime të konsiderueshme në siguri, infrastrukturë dhe jetën e përditshme të banorëve të saj.
