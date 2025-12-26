Autobusi del nga rruga dhe përmbyset në një përrua, 10 viktima e dhjetëra të plagosur në Meksikë

MEKSIKA- Një aksident trafiku me të paktën dhjetë të vdekur dhe 32 të plagosur ndodhi të enjten në Meksikë, kur një autobus doli nga kursi dhe ra në një përrua, njoftuan autoritetet në shtetin e Veracruz. Tragjedia ndodhi në qytetin e Zodecomatlan, ndërsa autobusi po operonte në linjën Havana-Chicontepec.
"Kemi konfirmuar nëntë të rritur dhe një fëmijë të vdekur deri në këtë kohë", tha zyra e kryetarit të bashkisë së Zodecomatlán në një deklaratë. Bashkia publikoi gjithashtu një listë të 32 të plagosurve dhe spitalet ku u dërguan.
Aksidentet fatale rrugore, që përfshijnë autobusë ose kamionë, janë të shpeshta në Meksikë dhe zakonisht shkaktohen nga shpejtësia e tepërt ose defektet mekanike.
Në fund të nëntorit, 10 persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën në një aksident të ngjashëm në shtetin perëndimor të Michoacan.
