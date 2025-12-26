Rrëzohet helikopteri në Kilimanxharo, humbin jetën 5 persona

TANZANI- Një helikopter u rrëzua në malin Kilimanxharo në Tanzani të dielën, duke vrarë pesë persona, tha autoriteti i aviacionit civil. Mediat lokale raportuan se helikopteri po transportonte një pacient. Viktimat ishin një vajzë nga guida turistike dhe një mjek (të dy tanzanezë), piloti, me origjinë nga Zimbabve, dhe dy turistë çekë, sipas Autoritetit të Parqeve Kombëtare të Tanzanisë.
Helikopteri u rrëzua pranë kampit Barafu në malin Kilimanxharo, maja më e lartë e Afrikës, e cila arrin rreth 6,000 metra. Gazeta Mwananchi tha se aksidenti ndodhi në një lartësi prej rreth 4,670-4,700 metrash.
Rreth 50,000 turistë ngjiten në Kilimanxharo çdo vit. Sipas gazetës dhe stacionit televiziv East Africa, duke cituar shefin e policisë lokale, helikopteri po kryente një mision shpëtimi për të mbijetuar.
