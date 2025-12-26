Përse Moska befas kërkon të firmosë se nuk do sulmojë asnjë vend të NATO-s?

Moska: “Gati të nënshkruajmë një pakt mosagresioni me vendet e NATO-s”. Zelensky bisedon me Witkoff dhe Kushner
“Rusia është e gatshme të nënshkruajë një pakt të ndërsjellë mosagresioni me vendet e NATO-s”. Kështu ka deklaruar zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, sipas asaj që raporton agjencia Tass.
“Rusia është e gatshme t’i formalizojë këto angazhime në formën e një dokumenti të shkruar dhe juridikisht detyrues. Forma konkrete e tij mund të përcaktohet gjatë negociatave, por duhet të bëhet fjalë për një akt juridik ndërkombëtar në kuptimin e plotë të fjalës”, u shpreh Zakharova.
Ndërkohë, është zhvilluar një bisedë telefonike mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe të dërguarve amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pasi Zelensky kishte zbuluar detaje të planit të ri të hartuar me Shtetet e Bashkuara.
“Kemi diskutuar – shpjegoi udhëheqësi ukrainas në rrjetet sociale – disa detaje të rëndësishme mbi punimet që janë në zhvillim. Ka ide të mira që mund të kontribuojnë në arritjen e një paqeje të qëndrueshme”.
Por për Moskën, deklaratat e Zelenskyt “ngrejnë dyshime mbi aftësinë e tij për të marrë vendime të përshtatshme për një zgjidhje paqësore të konfliktit ukrainas”. Kështu ka deklaruar, sipas Tass, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, duke komentuar fjalimin e Krishtlindjes së liderit ukrainas, në të cilin ai tha se “të gjithë kanë një ëndërr: që ai të vdesë”, duke iu referuar Vladimir Putinit.
Sipas Peskovit, bëhet fjalë për “një qëndrim të pasjellshëm dhe ogurzi” dhe, në përgjithësi, Zelensky “duket si një person aspak i përshtatshëm”. “Lind pyetja nëse ai është në gjendje të marrë vendime adekuate për një zgjidhje përmes mjeteve politike dhe diplomatike”, shtoi ai.
Negociatat mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara mbi Ukrainën po sjellin “përparime të ngadalta, por të qëndrueshme”. Megjithatë, Uashingtoni “duhet të kundërshtojë me forcë dhe të ndalojë përpjekjet e Evropës për të sabotuar këto përparime”, tha gjatë një konference për shtyp zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, sipas Tass.
“Diskutimet me SHBA-në mbi territoret po pengohen nga përpjekje jashtëzakonisht të dëmshme nga një grup vendesh, para së gjithash nga Evropa Perëndimore, për të sabotuar dhe për të nxjerrë nga binarët çdo përparim diplomatik të arritur deri tani”, deklaroi Zakharova, duke i bërë thirrje administratës amerikane që “t’i kundërshtojë këto tentativa”.
Kiev: ‘Të paktën një i vdekur dhe 10 të plagosur nga një sulm rus në Chernihiv’
“Një grua 80-vjeçare ka humbur jetën sot në Chernihiv”, qytet në veri të Ukrainës, “si pasojë e goditjes së një droni rus mbi një ndërtesë pesëkatëshe. Dhjetë persona mbetën të plagosur, mes tyre tre fëmijë”. Kështu shkruan Ukrinform, duke cituar policinë kombëtare.
“Është ngritur një strehë pranë vendit të sulmit armik, ku banorët lokalë mund të ngrohen. Agjentët po mbledhin denoncime mbi dëmet në pronë”, thuhet në raport.
Skuadra hetimore e policisë, ekspertë forensikë dhe të gjitha shërbimet e emergjencës po punojnë në vendngjarje.
Moska: ‘Rrëzuar 48 dronë ukrainas mbi rajonet ruse brenda 5 orësh’
Sistemet ruse të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 48 dronë ukrainas mbi rajone të ndryshme të Rusisë brenda një harku prej pesë orësh. Lajmi u bë i ditur nga Ministria ruse e Mbrojtjes, sipas agjencisë Tass.
“Më 25 dhjetor, nga ora 15:00 deri në 20:00 sipas orës së Moskës, mbrojtja ajrore në shërbim ka kapur dhe shkatërruar 48 dronë ukrainas me krahë fiks mbi rajonet ruse: 36 mbi rajonin e Bryansk, nëntë mbi rajonin e Belgorod, dy mbi rajonin e Kaluga dhe një mbi rajonin e Kursk”, thuhet në njoftim.
Mesazhi i Zelenskyt për ukrainasit me rastin e Krishtlindjes
Presidenti Volodymyr Zelensky uroi ukrainasit në vigjilje të Krishtlindjes, duke deklaruar se, “pavarësisht të gjitha vuajtjeve që ka sjellë”, Rusia nuk është në gjendje të “pushtojë” atë që ka më shumë rëndësi: unitetin e Ukrainës. Zelensky shprehu gjithashtu dëshirën për vdekjen e Putinit, pa e përmendur drejtpërdrejt me emër presidentin rus, duke e quajtur atë një “ëndërr të përbashkët” të ukrainasve.
“E festojmë Krishtlindjen në një moment të vështirë. Fatkeqësisht, jo të gjithë jemi në shtëpi sonte. Fatkeqësisht, jo të gjithë kanë ende një shtëpi. Dhe fatkeqësisht, jo të gjithë janë me ne sonte. Por, pavarësisht të gjitha vuajtjeve të sjella nga Rusia, ajo nuk është në gjendje të pushtojë ose të bombardojë atë që ka më shumë rëndësi. Ky është zemra jonë ukrainase, besimi ynë i ndërsjellë dhe uniteti ynë”, tha Zelensky.
“Sot të gjithë ndajmë një ëndërr. Dhe shprehim një dëshirë, për të gjithë ne. ‘Të vdesë’, secili prej nesh mund ta mendojë në heshtje. Por kur i drejtohemi Zotit, natyrisht, kërkojmë diçka më të madhe. Kërkojmë paqe për Ukrainën. Luftojmë për të. Dhe lutemi për të. Dhe e meritojmë”, tha Zelensky në fjalimin e tij për vigjiljen e Krishtlindjes.
Në fjalimin e tij, Zelensky shtoi se ukrainasit po luten për të gjithë ata që janë në vijën e parë të frontit, që të kthehen të gjallë; për të gjithë ata që janë të burgosur, që të kthehen në shtëpi; për të gjithë heronjtë e rënë që kanë mbrojtur Ukrainën me jetën e tyre; për të gjithë ata që Rusia i ka detyruar të jetojnë nën pushtim ose të largohen nga vendi. Po ashtu, për ata që po luftojnë, por nuk e kanë humbur Ukrainën brenda vetes, sepse Ukraina nuk do t’i humbasë kurrë ata.
Ky është Krishtlindja e tretë që Ukraina e feston më 25 dhjetor, sipas kalendarit gregorian perëndimor, së bashku me Perëndimin, pasi dy vite më parë vendosi të braktisë kalendarin e vjetër julian, që vazhdon të përdoret nga disa kisha ortodokse, përfshirë atë ruse, të cilat e festojnë Krishtlindjen më 7 janar.
