‘Ku shkon gjysëm e zhveshur?’ Bleona Qereti tregon përplasjen me Grabockën!

Bleona Qerreti ishte në kulmin e karrierës së saj në Shqipëri, kur në vitin 2005 vendosi për të ndjekur ëndrrën amerikane.
Ajo shkoi në Los Angeles duke e nisur rrugëtimin në industrinë konkurruese të muzikës në botë, nga zero. Në karrierën muzikore bashkëpunon me emra të njohur ndërkombëtarisht si Timbaland, Rodney Jerkins apo David Foster. Krahas këngëve të reja, performancat artistike u shtrinë përtej muzikës pop duke marrë pjesë në evente të madhe artistike dhe sociale në SHBA.
Në një intervistë ekskluzive për “Top Story”, Bleona Qereti tregon momentin kur performoi për herë të parë në Festivalin e Këngës kur ishte vetëm 15 vjeç dhe ‘përplasja’ që kishte me Vera Grabockën për veshjen e saj, të cilën e falënderon.
“Më vjen shumë mirë që më në fund dikush në Shqipëri vendosi të shohë personin prapa personit që i vjen dhe kush i merr vendimet për këtë person që i vjen në skenë. Çdo gazetar është marrë me personin që sipërfaqësor në skenë.
E kam ditur gjithmonë kush jam. Problemi i parë që kam me njerëzit është që ose më pranojnë në 100% tim ose s’më pranojnë. Do të doja të veçoja, sot më ra në mend, unë isha 15 vjeç kur këndova në Festival dhe veshjen e pashë në Miss Europa 1995. Pa ditur njeri unë u pranova në Festival. Në atë kohë ishin vetëm pesë emra që të pranonin në Festival. Selim Ishmaku, Alfred Kaçinari, Vera Gabrocka, Zhani Ciko, Alqi Boshnjaku.
Veshja u përfol për përmasat dhe përmasat janë pjesë e maratonës. Unë dua të zgjas. Artisti që i reziston kohërave është vërtet artist. Ajo që unë kam qenë vërtet e vetëdijshme, është që di t’i rezistoj kohës.
Unë nuk do fokusohesha te elementi fizik, por te rezistenca në kohë, të dalësh me të njëjtin kostum pas 30 vitesh. Atëherë kishte vetëm një televizion. Sot është shumë e lehtë të bëhesh i famshëm.
Nëse këta emra të thonin që nuk pranoheshe në Festival, nuk kishe më një shans të dytë. Unë me atë rebelizmin tim, shkova te gardëroba dhe përgjegjësja më tha: ‘Nëse të sheh Vera Grabocka këtu, na mbyti të dyjave’. Unë shkoj, marr veshjen dhe ndërkohë që po mbyllja zinxhirin, aty hyn Vera Gabrocka dhe më tha: ‘Ku shkon ti gjysmë e zhveshur?’. Unë ngela, ndërkohë që Vera mbylli derën.
E kuptova që të dilja me këtë veshje në Festivalin ku Vera Grabocka ishte regjisore, përgjigja do ishte jo. Unë në mes të performancës, hoqa pelerinën dhe Vera Gabrocka e mbajti kamerën te unë dhe të nesërmen kur u zgjova, isha Bleona Qereti”, u shpreh ndër të tjera artistja.
