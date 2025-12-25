Moska: Gati për të nënshkruar një pakt mossulmimi me NATO-n dhe BE-në

Moskë- “Rusia është gati të angazhohet për hartimin e një pakti të ndërsjellë mossulmimi me NATO-n dhe Bashkimin Evropian”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova, raportojnë mediat e huaja.
Ajo gjithashtu u shpreh se Rusia është e gatshme t’i formalizojë këto angazhime me shkrim.
“Gatishmëria për të formalizuar ligjërisht mungesën e planeve agresive ndaj NATO-s dhe BE-së në një bazë reciproke është një vazhdim logjik i qasjes parimore të Rusisë”, tha Zakharova.
Deklarata vjen pasi Presidenti Vladimir Putin tha se u informua orët e fundit mbi progresin e bërë në negociatat në Miami nga kryenegociatori i Kremlinit, Kirill Dmitriev.
Sot, si Putin ashtu edhe Zelensky i uruan Krishtlindje të Gëzuara Trump, të cilin presidenti ukrainas tha se do të donte ta takonte për të diskutuar për Donbasin.
