Lamine Yamal argëtohet në plazhet e Dubait duke luajtur me fëmijë

EMIRATAT E BASHKUARA – Lamine Yamal është një nga shumë lojtarët e Barcelonës që kanë vendosur të fluturojnë gjatë kësaj pushimi të dhënë nga Hansi Flick.
Konkretisht, anësori është në Dubai, ku është planifikuar të marrë pjesë në galanë e Globe Soccer Awards të dielën e ardhshme, më 28 dhjetor. Por prania e tij nuk ka kaluar pa u vënë re askund në botë, dhe në orët e fundit një video e lojtarit katalanas, e publikuar nga Official Weeknd, duke luajtur një ndeshje në plazhet e Dubait, është bërë virale.
Pa dyshim, të rinjtë që po shijonin futbollin në rërë vështirë se do ta harrojnë ndeshjen e tyre me Lamine Yamal. Lojtari katalanas e shijoi qartë përvojën, duke i dhuruar të gjithëve driblime dhe gjuajtje të pabesueshme. Në fund, disa nga djemtë madje bënë edhe një foto me lojtarin e Barcelonës për të kujtuar rastin.
Lamine Yamal po kalon Krishtlindjet në Dubai me familjen e tij. Nëna e tij, Sheila, ndau fotografi nga darka e tyre e Krishtlindjeve në rrjetet sociale. Lamine Yamal, nga ana e tij, ka ndarë gjithashtu disa video qesharake të vëllait të tij të vogël.
Më 29, përsëri…
Lojtarët e Barcelonës kanë një javë pushim para se të fillojnë përgatitjet për ndeshjen kundër Espanyolit. Skuadra duhet të kthehet në stërvitje të hënën pasdite, më 29 dhjetor. Në fakt, skuadra do të kthehet në stërvitje me mbështetjen e tifozëve të saj, pasi një seancë e hapur është planifikuar për atë ditë.
Imagine playing a game of footy on the beach and Lamine Yamal joins 😮🏖️
Yeah, that’s a lifetime memory 🤩
🎥 IG/ismail.qc pic.twitter.com/yp2tl1yIUn
— 433 (@433) December 25, 2025
