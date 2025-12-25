Presidenti i Fenerbahçes lirohet nga akuzat për ‘përdorim droge’

TURQI – Presidenti i klubit të Fenerbahçes, Sadettin Saran, u lirua me kusht të enjten, një ditë pasi u arrestua nën dyshimin për përdorim droge, raportoi agjencia turke e lajmeve Anadolu.
Sadettin Saran u arrestua të mërkurën si pjesë e një operacioni të gjerë për përdorim të dyshuar të kokainës, në të cilin dhjetëra artistë, personalitete të mediave sociale, gazetarë dhe biznesmenë janë arrestuar ose thirrur për të dëshmuar prej ditësh.
Shumë individëve nën hetim iu morën mostra flokësh për testimin e drogës, dhe në rastin e Saranit, testi i flokëve rezultoi pozitiv, ndërsa mostrat e gjakut, urinës dhe thonjve rezultuan negative, sipas Anadolu. Saran ka mohuar kategorikisht përdorimin e kokainës dhe ka pohuar se kjo është një fushatë shpifjeje kundër tij dhe klubit që ai përfaqëson.
Masat paraprake
Megjithatë, prokuroria po i mban të treja akuzat kundër tij: "përdorim droge", "furnizim me drogë të tjerëve" dhe "lehtësim i përdorimit të drogës". Për këtë akuzë të fundit, gjykata po i kërkon Saranit të paraqitet rregullisht në stacionin e policisë për t’u regjistruar, përveç mbajtjes në fuqi të ndalimit të udhëtimit të vendosur disa ditë më parë.
Menaxhmenti i Fenerbahçes shprehu në disa deklarata mbështetjen e tij të plotë për Saran dhe falënderoi tifozët për mbështetjen e tyre, të cilët u mblodhën jashtë gjykatave të enjten, por u kërkoi atyre të tregonin respektin më të madh për sistemin e drejtësisë.
Sipërmarrës audiovizual
Sadettin Saran, një biznesmen 61-vjeçar i lindur në Denver (Shtetet e Bashkuara), bir i një turku dhe një amerikanie, zotëron Saran Holding, e cila përfshin median audiovizuale në fushën e sportit, industrinë e filmit dhe turizmin.
Ai u bë president i klubit sportiv Fenerbahçe shtatorin e kaluar, në një votim të ngushtë në të cilin mundi paraardhësin e tij, biznesmenin Ali Koç.
