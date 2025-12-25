Aksident në aksin Thumanë–Fushë Krujë

THUMANË, 25 dhjetor 2025 Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin Thumanë–Fushë Krujë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën pranë fshatit Derven. Si pasojë e përplasjes, një person ka mbetur i plagosur.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë një parakalim i gabuar nga njëra prej mjeteve, çka ka sjellë përplasjen ballore. I plagosuri është transportuar për ndihmë mjekësore, ndërsa gjendja e tij nuk raportohet të jetë kërcënuese për jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe përcaktimin e plotë të shkaqeve të aksidentit. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes dhe në akse me qarkullim të lartë.
