Italia në alarm nga moti ekstrem, stuhi shiu dhe dëbore përfshijnë vendin

ITALI, 25 dhjetor 2025 Italia është përfshirë nga një valë moti ekstrem ditën e Krishtlindjes, me reshje të dendura shiu, stuhi të forta ere dhe dëborë në disa zona, duke detyruar autoritetet të shpallin alarm të kuq për rrezik përmbytjesh dhe të nisin evakuime në disa rajone.
Sipas autoriteteve, përrenjtë dhe rrjedhat ujore kanë dalë nga shtrati duke përmbytur fusha dhe zona të ulëta, duke shkaktuar shqetësim mes banorëve. Evakuimet kanë nisur në Castel Bolognese, Cotignola, Bagnacavallo dhe në zona të tjera të rrezikuara, ku disa familje janë larguar nga banesat e tyre për arsye sigurie.
Mbrojtja Civile është vënë në gatishmëri maksimale dhe ka hapur qendra pritjeje për strehimin e familjeve të evakuuara. Bashki të shumta kanë urdhëruar largimin e banorëve që jetojnë pranë lumenjve dhe përrenjve, ndërsa disa rrjedha ujore kanë kapërcyer pragjet e alarmit, pa shkaktuar ende përmbytje të mëdha në zonat urbane.
Autoritetet kanë paralajmëruar se, nëse situata përkeqësohet, mund të merren masa të jashtëzakonshme, përfshirë hapjen e kontrolluar të argjinaturave në zona rurale për të lehtësuar presionin e ujërave. Ndërkohë, erërat e forta me shpejtësi deri në 100 kilometra në orë kanë goditur zonat bregdetare mes Monfalcone dhe Trieste.
Reshje dëbore janë raportuar në Ligurian Perëndimore dhe në Apeninet Toskanë, ndërsa në Trieste po fryn një erë e fortë bore. Në Lombardi, një rrëshqitje dheu ka prekur zonën e Valdidentros në Valtellinën e Sipërme, duke shtuar shqetësimet për stabilitetin e terrenit.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të ndjekin njoftimet zyrtare, ndërsa situata meteorologjike mbetet e paqëndrueshme në disa pjesë të vendit.
