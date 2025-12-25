Izraeli, aleancë me Greqinë dhe Qipron kundër Turqisë, Erdogan: Zhurmë kanaçesh!

Izraeli, aleancë me Greqinë dhe Qipro Kryeministri i Republikës Turke të Qipros Veriore(TRCN), Unal Ustel, kritikoi një samit trepalësh midis Izraelit, Greqisë dhe Qipros, duke paralajmëruar se bashkëpunimi i ri ushtarak rrezikon përshkallëzimin e tensioneve në Mesdheun lindor.
Në një deklaratë me shkrim në lidhje me samitin e mbajtur në Jerusalem të hënën, Ustel tha se takimi sinjalizon një lëvizje drejt konfrontimit në vend të paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në rajon.
“TRNC-ja po ndjek nga afër samitin e mbajtur nga Izraeli, Greqia dhe administrata greko-qipriote, si dhe raportet e planeve për të krijuar një forcë të përbashkët ushtarake”, tha ai.
Ustel tha se propozimet për një forcë ndërhyrjeje të shpejtë prej 2,500 trupash, të cilat ai tha se u paraqitën si një pengesë kundër Turqisë dhe turqve qipriotë, përbënin një kërcënim të ri dhe të rrezikshëm për paqen në Mesdheun lindor.
Izraeli “kërkon të sjellë paqëndrueshmëri”
“Izraeli, i cili shkel mbi vlerat humanitare me politikat e tij agresive në Lindjen e Mesme, tani po kërkon të sjellë këtë paqëndrueshmëri në Mesdheun lindor”, tha Ustel.
“Përpjekjet për ta transformuar rajonin nga një zonë paqeje në një arenë konflikti kërcënojnë jo vetëm ishullin e Qipros, por të gjithë pellgun e Mesdheut”, shtoi ai.
Ai e përshkroi përfshirjen e Greqisë dhe administratës greko-qipriote në atë që e quajti një lojë të rrezikshme si një llogaritje të gabuar historike.
Ustel akuzoi gjithashtu udhëheqjen greko-qipriote se e paraqet veten ndërkombëtarisht si mbështetëse të një zgjidhjeje, ndërsa në të njëjtën kohë ndjek aleanca ushtarake të drejtuara kundër Turqisë.
“Kjo qasje hipokrite tregon qartë se sa të shkëputur janë ata nga realiteti në ishull”, tha ai.
Kryeministri i TRNC-së tha se veprime të tilla minojnë bazën për negociata dhe e bëjnë të pamundur çdo kompromis të mundshëm. “Ringjallja e një mendësie agresive”
Duke shënuar përvjetorin e ngjarjeve të njohura si “Krishtlindjet e Përgjakshme”, të cilat i referoheshin sulmeve ndaj turqve qipriotë në vitin 1963, Ustel tha se ishte e papranueshme që udhëheqja greko-qipriote të ringjallte një mentalitet agresiv përmes planeve aktuale ushtarake në vend që të mësonte nga historia.
“Mentaliteti që e zhyti Republikën e Qipros në gjakderdhje në vitin 1963 është i njëjti mentalitet që sot kërkon të krijojë një forcë ushtarake anti-turke në Mesdheun Lindor”, tha ai, duke iu referuar shtetit qipriot që ekzistonte para shpalljes së TRNC-së në vitin 1983.
“Është e pamundur të zhvillohet një proces i shëndetshëm negociatash me një mirëkuptim të tillë”, shtoi ai.
“TRNC-ja dhe Turqia, të pandashme!”
Ustel theksoi se TRNC-ja dhe Turqia janë të pandashme, duke paralajmëruar se çdo plan ushtarak, projekt tubacioni apo aleancë politike që injoron të drejtat e Turqisë dhe qipriotëve turq ose kërkon t’i përjashtojë ata nga Mesdheu Lindor është i dënuar që nga fillimi.
Qiproja ka mbetur e ndarë midis qipriotëve grekë dhe qipriotëve turq për dekada, pavarësisht përpjekjeve të përsëritura nga Kombet e Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Dhuna në fillim të viteve 1960 i detyroi qipriotët turq të tërhiqeshin në enklava për sigurinë e tyre.
Një grusht shteti grek qipriot i vitit 1974 që synonte bashkimin e ishullit me Greqinë shkaktoi një ndërhyrje ushtarake nga Turqia. TRNC-ja u krijua më pas në vitin 1983.
Përpjekjet për paqe kanë vazhduar, duke përfshirë një raund të dështuar bisedimesh në Zvicër në vitin 2017 nën kujdesin e fuqive garantuese të Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Qiproja u bashkua me Bashkimin Evropian në vitin 2004, të njëjtin vit kur grekët qipriotë hodhën poshtë një plan ribashkimi të mbështetur nga OKB-ja në një referendum. Erdogan për trepalëshin Greqi, Qipro dhe Izrael: Zhurmë kanaçeje!
Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan shprehu pakënaqësinë e tij me takimin e fundit të Greqisë, Qipros dhe Izraelit, duke thënë se “mund të bëhen marrëveshje, por asnjëra prej tyre nuk na detyron, ato nuk e ndryshojnë politikën tonë”.
Ai deklaroi se “politikat e promovuara nga këto vende nuk do ta ndryshojnë qëndrimin tonë dhe veprimet e atyre që kanë gjakun e 70,000 vëllezërve tanë palestinezë në duart e tyre nuk ndryshojnë nga zhurma e një kanaçeje”.
“Qoftë Mesdheu Lindor, Egjeu apo kudo tjetër, ne nuk i shkelim të drejtat e (të tjerëve), as nuk lejojmë që të drejtat tona të shkelen. Ne nuk do të lejojmë që të drejtat e qipriotëve turq të shkelen dhe të shkelen”, shtoi ai.
