SPAK nis hetimet për pasuritë e 89 shtetasve të Kosovës në Shqipëri, dyshohet për para droge

TIRANË, 25 Dhjetor 2025 – Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka nisur hetime mbi pasuritë e mundshme në Shqipëri të 89 shtetasve të Kosovës, pas dyshimeve se këto pasuri mund të jenë krijuar nga veprimtari kriminale.
Veprimet hetimore vijnë në zbatim të një letërporosie nga autoritetet kosovare, që po hetojnë 31 persona të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal të angazhuar në trafik droge dhe pastrim parash. Identifikimi i tyre u bazua në komunikime në aplikacionin SKY ECC dhe të dhëna nga autoritetet belge dhe franceze të drejtësisë.
Sipas SPAK, fitimet e gjeneruara nga aktiviteti kriminal dyshohet se janë transferuar në biznese të ndryshme dhe pasuri të luajtshme e të paluajtshme, përfshirë tokë, shtëpi, banesa dhe automjete, me qëllim fshehjen e burimit të vërtetë.
Pala kosovare ka kërkuar që hetimi të përfshijë jo vetëm pasuritë e personave të dyshuar, por edhe të 58 familjarëve të tyre, në emër të të cilëve mund të jenë regjistruar pasuri të paligjshme. SPAK do të verifikojë gjithashtu nëse këta persona kanë llogari bankare në Shqipëri, si pjesë e hetimit për pastrim parash dhe aktivitet të dyshuar kriminal.
