Divorcet dhe martesat e bujshme të Showbizzit ndërkombëtar gjatë vitit 2025

SHBA- Viti 2025 rezultoi të ishte një vit me ndarje, dasma, fejesa dhe romanca në botën e showbiz-it ndërkombëtar. Për disa çifte, erdhi fundi, ndërsa për të tjerë, u hap një kapitull i ri me zyrtarizimin e lidhjes së tyre. Nga ana tjetër, pati mjaft personazhe të famshëm që e gjetën veten me një partner të ri në krah.
Jeff Bezos – Lauren Sanchez
Me koston e festimeve të dasmës të vlerësuar në rreth pesëdhjetë milionë dollarë, dasma e Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez në Venecia ishte padyshim ajo që preku më shumë median ndërkombëtare këtë vit. Mes protestave të banorëve të qytetit dhe me emra të famshëm si anëtarët e familjes Kardashian, Leonardo DiCaprio dhe Oprah Winfrey si të ftuar, themeluesi i Amazon dhe ish-gazetarja shkëmbyen premtime dashurie të përjetshme.
Selena Gomez – Benny Blanco
Një tjetër martesë që ishte në qendër të vëmendjes ishte ajo e Selena Gomez dhe Benny Blanco. Pavarësisht famës dhe shkëlqimit, udhëtimi i këngëtarres 33-vjeçare u shënua nga vështirësi personale. Por që kur Blanco hyri në jetën e saj, Gomez duket se ka gjetur paqen që kërkonte. Në shtator, çifti lidhi kurorë në një ceremoni në Santa Barbara, Kaliforni, me të dashurit dhe miqtë e famshëm në krah, përfshirë Taylor Swift dhe Ed Sheeran.
Giselle – Joaquim Valente
Gisele zgjodhi ta mbyllte lidhjen e saj me Joaquim Valente larg vëmendjes. Modelja e famshme dhe mësuesi i jiu-jitsu u martuan në një ceremoni private në shtëpinë e tyre në Florida. Tre vjet pas divorcit nga Tom Brady, me të cilin ka dy fëmijë, Gisele vazhdoi drejt një martese tjetër. Lidhja e saj me Valenten kaloi nëpër faza të ndryshme, nga njohja në miqësi dhe prej andej në dashuri dhe lindjen e një djali përpara se të çohej në shkallët e kishës.
Kim Cattrall
Në fund të vitit, Kim Cattrall e zyrtarizoi lidhjen e saj me të dashurin e saj 14-vjeçar më të ri, Russell Thomas. Çifti u martua në fillim të dhjetorit në Londër me vetëm një duzinë të ftuarish. Disa ditë pas dasmës, aktorja 69-vjeçare dhe inxhinieri i zërit 55-vjeçar fluturuan nga Londra për në Maldive për muajin e mjaltit.
“Një ëndërr e bërë realitet gjatë pushimeve të mrekullueshme”, shkroi Kim Cattrall në Instagram.
Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez
Iu desh një dekadë Cristiano Ronaldos për t’i propozuar Georgina Rodriguez. Partnerja e futbollistit portugez ndau lajmin e lumtur, duke treguar unazën në rrjetet sociale.
“Është më e pakta që ai mund të më jepte pas dhjetë vitesh pritjeje” , tha ajo më vonë për unazën tre milionë dollarëshe që mori prej tij.
Taylor Swift – Travis Kelce
Në një sfond përrallor, të mbushur me lule, Travis Kelce u ul në një gjunjë dhe i kërkoi Taylor Swift të martohej me të. Lajmi se çifti do të zbriste shkallët e kishës dhe fotot e propozimit për martesë që ata publikuan në Instagram shkaktuan delirium midis fansave të këngëtares, të ashtuquajturve Swifties. Megjithatë, derisa ylli i futbollit amerikan hyri në jetën e saj, Swift, e cila kishte njohur suksese njëri pas tjetrit në karrierën e saj, ishte e zhgënjyer me jetën e saj personale.
Miley Cyrus – Max Morado
Një kapitull i ri është hapur në jetën personale të Miley Cyrus me fejesën e saj me Max Morado. Më 1 dhjetor, këngëtarja 33-vjeçare, e shoqëruar nga bateristi 27-vjeçar, u shfaq në premierën e filmit "Avatar: Fire and Ash" në Los Angeles me një unazë mahnitëse diamanti që tërhoqi blicin e fotografëve. Fejesa e tyre duket si një vazhdim i natyrshëm i një marrëdhënieje që miqtë e çiftit e përshkruajnë si të ekuilibruar dhe të qetë në mënyrë perfekte.
Jennifer Aniston
Me një partner të ri në krah, Jennifer Aniston e gjeti veten në vitin 2025. Ylli i Hollivudit, e cila ka dy divorce të profilit të lartë në "historinë" e saj, një me Brad dhe një me Justin Theroux, u magjeps nga 49-vjeçari Jim Curtis dhe pavarësisht dyshimeve fillestare, vendosi t’i jepte një shans romancës së tyre. Kjo është lidhja e parë që aktorja 56-vjeçare e ka bërë publike që nga viti 2018.
Harry Styles – Zoe Kravitz
Harry Styles tani është në një fazë të re të jetës së tij personale, pasi ka gjetur dashurinë me Zoe Kravitz. Dy yjet nxitën thashetheme për një romancë mes tyre në gusht, kur u panë duke ecur dorë për dore në Romë. Që atëherë, paraqitjet e tyre publike në kryeqytetin italian, Londër dhe Nju Jork kanë filluar të shtohen.
Liam Neeson – Pamela Anderson
Një marifet publicitar apo një romancë jetëshkurtër? Lajmi se Liam Neeson dhe Pamela Anderson janë çift i emocionoi fansat e tyre, derisa një botim pohoi se ata nuk kanë qenë kurrë bashkë. Sipas TMZ, në fakt ishte një strategji PR për të promovuar filmin Naked Gun në të cilin dy yjet luanin role. Muaj më vonë, Pamela Anderson i sqaroi gjërat, duke deklaruar se ajo dhe Liam Neeson thjesht kaluan një javë romantike në shtëpinë e tij pasi xhirimet përfunduan.
Nicole Kidman – Keith Urban
Ndarja më e përfolur e vitit 2025 ishte ajo e Nicole Kidman dhe Keith Urban. Vetëm pak muaj pas përvjetorit të 19-të të martesës së tyre, u përhap lajmi se një tjetër çift hollivudian i kishte dhënë fund lidhjes. Pavarësisht përpjekjeve të aktores për të shpëtuar marrëdhënien e saj me këngëtarin dhe babanë e fëmijëve të saj, një ndarje ishte e pashmangshme.
Monica Bellucci – Tim Burton
Monica Bellucci dhe Tim Burton njoftuan fundin e marrëdhënies së tyre dyvjeçare në një deklaratë të thjeshtë të përbashkët, duke i paraprirë çdo thashethemesh dhe raportimi.
"Me respekt të madh dhe kujdes të thellë për njëri-tjetrin, ata kanë vendosur të ndahen", thuhej në deklaratë.
Sydney Sweeney
Një ndarje dhe një lidhje e re e prisnin Sydney Sweeney në vitin 2025. Aktorja vendosi të ndahej nga i fejuari i saj prej shtatë vitesh, Jonathan Davino. Megjithatë, ajo nuk qëndroi vetëm për shumë kohë, pasi Scooter Braun hyri në jetën e saj. Menaxheri filloi t’i fliste në dasmën e Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez, në të cilën të dy ishin të ftuar.
Katy Perry – Orlando Bloom, Justin Trudeau
Ngjashëm me Sydney Sweeney, edhe jeta personale e Katy Perry-t ishte në ngritje. Këngëtarja u nda nga Orlando Bloom pas nëntë vitesh lidhje dhe lindjes së një fëmije. Më pak se dy muaj më vonë, lajmi se po zhvillohej një romancë midis Katy Perry-t dhe Justin Trudeau shkaktoi një ndjesi edhe më të madhe. Kjo u pasua nga foto skandaloze të këngëtares me ish-kryeministrin kanadez dhe konfirmimi i lidhjes së tyre me një paraqitje të përbashkët publike në ditëlindjen e saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd