Vrasja e të miturit, mësohen detaje tronditëse. Autori kishte qenë më parë i dënuar për të njëjtën vepër penale

PORTUGALI, 25 Dhjetor 2025 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Tomarit, ku një 13-vjeçar, Alfie, u sulmua për vdekje me thikë nga ish-partneri i nënës së tij. Autoritetet po hetojnë ngjarjen si një rast të dhunës së rëndë familjare dhe kriminale.
Sipas policisë portugeze, autori i dyshuar, Goncalo Carvalho, 43 vjeç, kishte një histori të mëparshme kriminale dhe ishte dënuar më parë me 15 vite burg për një vrasje të kryer në të njëzetat e tij. Sipas mediave lokale, ai ishte liruar për sjellje të mirë rreth një dekadë më parë.
Incidenti ndodhi pasi Carvalho sulmoi nënën e Alfie-t dhe më pas i qëlloi për vdekje të miturit. Më pas, ai shkaktoi një shpërthim të qëllimshëm gazi brenda pronës, ku mbeti i vdekur vetë. Në shpërthim u plagosën edhe nëna e Alfie-t dhe një anëtare e Gardës Republikane Kombëtare, por mbijetuan.
Komuniteti lokal dhe klubi i basketbollit ku luante Alfie kanë shprehur pikëllimin e thellë për humbjen e adoleshentit, duke e cilësuar si një akt dhune të pakuptueshëm dhe duke theksuar humbjen e një të riu me potencial të madh.
Policia Gjyqësore portugeze po vazhdon hetimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa familja dhe komuniteti sportiv janë në zi për humbjen tragjike të Alfie-t.
