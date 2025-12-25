Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Policia jep detaje nga aksidenti ku humbi jetën i mituri 16-vjeçar
Transmetuar më 25-12-2025, 20:33

FIER, 25 Dhjetor 2025 – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur rreth orës 19:00 në aksin Levan–Tepelenë, në fshatin Cakran, ku si pasojë ka humbur jetën një 16-vjeçar.

Sipas informacionit paraprak të policisë, automjeti i drejtuar nga shtetasi i mitur O. M. u përplas me një tjetër automjet të drejtuar nga shtetasi S. B., 30 vjeç. Viktima, O. M., ndërroi jetë gjatë transportit për në spital.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të këtij aksidenti me pasoja fatale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...