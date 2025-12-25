Policia jep detaje nga aksidenti ku humbi jetën i mituri 16-vjeçar

FIER, 25 Dhjetor 2025 – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur rreth orës 19:00 në aksin Levan–Tepelenë, në fshatin Cakran, ku si pasojë ka humbur jetën një 16-vjeçar.
Sipas informacionit paraprak të policisë, automjeti i drejtuar nga shtetasi i mitur O. M. u përplas me një tjetër automjet të drejtuar nga shtetasi S. B., 30 vjeç. Viktima, O. M., ndërroi jetë gjatë transportit për në spital.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të këtij aksidenti me pasoja fatale.
