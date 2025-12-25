Tragjedi në Lihtenshtajn: Katër anëtarë të së njëjtës familje gjenden të vdekur

LIHTENSHTAJN, 25 Dhjetor 2025 – Katër anëtarë të së njëjtës familje janë gjetur të pajetë në Lihtenshtajn, ndërsa autoritetet po hetojnë rrethanat e ngjarjes.
Policia njoftoi se trupi i një burri 41-vjeçar u gjet të mërkurën në anën zvicerane të bregut të lumit Rhein, pranë Vaduzit, kryeqytetit të Lihtenshtajnit. Mediat e huaja raportojnë se ai ishte një punonjës i rangut të lartë në bashkinë e Triesenit, i cili ishte pushuar nga puna disa ditë më parë për shkak të parregullsive në të dhënat kontabël.
Gjatë hetimeve, policia gjeti edhe tre trupa të tjerë në një apartament në Vaduz: një burrë 73-vjeçar dhe dy gra, të moshës 68 dhe 45 vjeç. Viktimat ishin prindërit dhe motra e 41-vjeçarit.
Autoritetet kanë njoftuar se do të kryhet autopsia për të përcaktuar shkaqet e vdekjes dhe hetimet vazhdojnë për të sqaruar plotësisht këtë rast të dyshimtë.
