Itali: Ndërron jetë një grua 45-vjeçare pasi u qëllua nga kali gjatë një shëtitjeje

ITALI – Një ngjarje e rëndë është shënuar në zonën e Salò-së, ku një grua 45-vjeçare ka humbur jetën pas një incidenti të papritur gjatë një shëtitjeje përgjatë një shtegu.
Sipas raportimeve fillestare nga karabinierët e Salò-së, kali me të cilin po ecte gruaja është frikësuar papritur, është ngritur mbi këmbët e pasme dhe më pas ka rënë, duke e shtypur atë.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e emergjencës, përfshirë ekipet e urgjencës 118 dhe një ambulancë ajrore. Gruaja u transportua drejt Spitalit Civil të Breshias, por pavarësisht përpjekjeve mjekësore, ajo ndërroi jetë.
Viktima është identifikuar si Jessica Caratti, e cila jetonte në San Michele të Gardone Riviera së bashku me djalin e saj 13-vjeçar. Ajo ishte një figurë e njohur në komunitet, duke drejtuar pikën e informacionit turistik në Salò dhe vlerësohej për angazhimin e saj në organizimin e aktiviteteve dhe ngjarjeve lokale.
Bashkia e Salò-së ka shprehur ngushëllimet e saj përmes një reagimi zyrtar, ndërsa komuniteti lokal ka reaguar me pikëllim për humbjen e saj.
