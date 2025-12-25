Dhunë ndaj vëllait dhe dajës, policia e Fierit arreston të dyshuarin

Strukturat e Policisë në Patos kanë ndërhyrë ditën e sotme pas një konflikti të ndodhur brenda familjes
Shërbimet e Policisë së Patosit kanë shoqëruar ditën e sotme shtetasin O. K., 51 vjeç, banues në Patos, pas një konflikti të ndodhur në familje.
Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, specialistët për Hetimin e Krimeve kanë vepruar pasi shtetasi O. K. dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait dhe dajës së tij.
I shoqëruari është dërguar në ambientet e komisariatit, ndërsa materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Fierit për veprime të mëtejshme.
