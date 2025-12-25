Raporti: 94% e firmave shumëkombëshe janë të sigurta për perspektivën ekonomike të Kinës për vitin 2026

Raport i ri: 94% e gjigantëve globalë shprehin besim të fortë në ekonominë e Kinës për vitin 2026. Korporatat shumëkombëshe e shohin vendin si treg kyç për rritjen vitin e ardhshëm
Sipas raportit të KPMG për Perspektivën e Kinës për Korporatat Shumëkombëshe 2025, të publikuar së fundmi të hënën, 94% e kompanive shumëkombëshe (MNC) të anketuara, vazhdojnë të investojnë në tregun kinez, ndërsa 75% planifikojnë të ruajnë ose të rrisin investimet e tyre në ndërmarrjet kineze kontinentale vitin e ardhshëm.
Në përgjigje të dinamikës së tregut dhe konkurrencës së fortë lokale, shumë korporata shumëkombëshe kanë përshtatur strategjitë e tyre operacionale. Rreth 60% e të anketuarve thanë se kishin zhvendosur prioritetet e tyre në Kinën kontinentale nga zgjerimi në fitimprurje.
Ndërkohë, 83% raportuan se kishin lokalizuar aspekte kyçe të operacioneve të tyre, veçanërisht në prodhim, zinxhirë furnizimi dhe kërkim e zhvillim.
"Në sektorët që përballen me konsumatorin, MNC-të po ndjekin integrimin vertikal duke blerë shpërndarës, agjentë dhe prodhues të pajisjeve origjinale, për të kuptuar dhe shërbyer më mirë konsumatorët kinezë", tha Mark Harrison, një partner dhe bashkëdrejtues i klientëve shumëkombësh në KPMG në Kinë.
Institucionet ndërkombëtare e kanë mbështetur këtë ndjenjë. Marshall Mills, Përfaqësuesi Kryesor i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) në Kinë, vuri në dukje në Konferencën Vjetore 2026 të revistës Caijing se, pavarësisht tronditjeve të rëndësishme, ekonomia kineze ka demonstruar "qëndrueshmëri të jashtëzakonshme".
