Fuqia e pasaportës së Kosovës rritet: Qytetarët mund të udhëtojnë pa viza në 81 vende

Kosovë, 25 Dhjetor 2025 – Pasaporta e Kosovës ka shënuar një përparim të dukshëm në Indeksin e Pasaportave Henley, renditja ndërkombëtare që mat fuqinë e pasaportave dhe mundësitë e lëvizshmërisë globale.
Sipas të dhënave të fundit, pasaporta kosovare renditet tani në vendin e 62-të globalisht, duke lejuar qytetarët të udhëtojnë pa vizë në 81 vende të botës, një përmirësim krahasuar me vitin 2024, kur ishte në vendin e 68-të.
Ky rezultat reflekton përpjekjet diplomatike të Kosovës dhe avancimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilat mundësojnë udhëtime më të lehta për qëllime biznesi, arsim dhe turizëm. Për qytetarët, kjo hap mundësi më të mëdha për investime, shkëmbime studentore dhe promovim të turizmit.
Në rajon, Kroacia mbetet lider me një pasaportë që mundëson udhëtime pa vizë në 184 vende, në nivel me Mbretërinë e Bashkuar, Australinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Globalisht, Singapori kryeson listën me 193 vende të aksesueshme pa vizë.
Ky përparim konsiderohet një lajm pozitiv për qytetarët e Kosovës, duke rritur lëvizshmërinë ndërkombëtare dhe mundësitë për zhvillim ekonomik dhe arsimor.
