FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë
Transmetuar më 25-12-2025, 14:30

FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Papa Leoni XIV përgjatë meshës së Krishtlindjes në Vatikan.

FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Një anëtar i klerit mban një statujë të foshnjës së Krishtit në meshën e mesnatës në Katedralen e Shën Patrikut në qytetin e Nju Jorkut.

FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Pamje tjetër nga Katedralja e Shën Patrikut në Nju Jork.

FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Dy besimtare duke u lutur para statujës së Krishtit në Bengaluru të Indisë.

FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Një grua duke kryer lutje dhe duke ndezur një qiri në Katedralen në Prishtinë.

FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Presidenti amerikan, Donald Trump në darkën e Krishtlindjes në sallë ballosh në klubin e tij Mar-a-Lago në Florida

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

