FOTOLAJM/ Si u festua Krishtlindja nëpër botë

Papa Leoni XIV përgjatë meshës së Krishtlindjes në Vatikan.
Një anëtar i klerit mban një statujë të foshnjës së Krishtit në meshën e mesnatës në Katedralen e Shën Patrikut në qytetin e Nju Jorkut.
Pamje tjetër nga Katedralja e Shën Patrikut në Nju Jork.
Dy besimtare duke u lutur para statujës së Krishtit në Bengaluru të Indisë.
Një grua duke kryer lutje dhe duke ndezur një qiri në Katedralen në Prishtinë.
Presidenti amerikan, Donald Trump në darkën e Krishtlindjes në sallë ballosh në klubin e tij Mar-a-Lago në Florida
