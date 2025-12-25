Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përplasen dy makina ‘kokë më kokë’ në ‘Rrugën e Arbërit’
Transmetuar më 25-12-2025, 13:36

Dibër, 25 Dhjetor 2025 – Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në Rrugën e Arbrit, në zonën e njohur si “Ura e Vocit”, ku dy automjete u përplasën “kokë më kokë”.

Si pasojë e përplasjes, një person mbeti i plagosur rëndë dhe u transportua menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Ngjarja u konstatuan nga drejtues të tjerë mjetesh, të cilët njoftuan shërbimet e emergjencës.

Në vendngjarje kanë mbërritur policia dhe ambulanca, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...