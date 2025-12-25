Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mourinho i drejtohet gazetarit: Shkruajte gënjeshtra për mua, je ndëshkuar!
Transmetuar më 25-12-2025, 13:17

PORTUGALI – Momentet virale që Jose Mourinho dhuron me bujari janë të panumërta. Trajneri portugez herë i lavdëron lojtarët e tij, herë zihet me të gjithë dhe me gjithçka, dhe ndonjëherë sigurisht edhe me gazetarët.

Diçka e tillë ndodhi pas ndeshjes së fundit të Benficës kundër Famalicao, kur Mourinho u shfaq në konferencën për shtyp, në mënyrën e tij… të lehtë, me një gazetar.

Kur iu bë një pyetje, trajneri portugez i ‘Shqiponjave’ nuk u përgjigj, por… i tregoi gazetarit për një artikull të tij të fundit.

“Ju publikuat lajme të rreme për mua këtë javë. Ju shkruat për mua dhe si protagonist i artikullit, ju them se janë të rreme”, tha ai.

Megjithatë, gazetari e anashkaloi komentin e Mourinhos dhe e bëri përsëri pyetjen e tij. Sigurisht, pa marrë përgjigje nga portugezi i vendosur, i cili në fakt… u shpreh: “Je i pezulluar, nuk do të përgjigjem. Ndoshta javën tjetër!”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...