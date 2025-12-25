Mourinho i drejtohet gazetarit: Shkruajte gënjeshtra për mua, je ndëshkuar!

PORTUGALI – Momentet virale që Jose Mourinho dhuron me bujari janë të panumërta. Trajneri portugez herë i lavdëron lojtarët e tij, herë zihet me të gjithë dhe me gjithçka, dhe ndonjëherë sigurisht edhe me gazetarët.
Diçka e tillë ndodhi pas ndeshjes së fundit të Benficës kundër Famalicao, kur Mourinho u shfaq në konferencën për shtyp, në mënyrën e tij… të lehtë, me një gazetar.
Kur iu bë një pyetje, trajneri portugez i ‘Shqiponjave’ nuk u përgjigj, por… i tregoi gazetarit për një artikull të tij të fundit.
“Ju publikuat lajme të rreme për mua këtë javë. Ju shkruat për mua dhe si protagonist i artikullit, ju them se janë të rreme”, tha ai.
Megjithatë, gazetari e anashkaloi komentin e Mourinhos dhe e bëri përsëri pyetjen e tij. Sigurisht, pa marrë përgjigje nga portugezi i vendosur, i cili në fakt… u shpreh: “Je i pezulluar, nuk do të përgjigjem. Ndoshta javën tjetër!”.
Journalist: *asks a question*
Mourinho: "You published fake news about me this week."
…
"Fake. Fake."
…
"You wrote about me. As the main character of the article, I'm telling you it's fake."
*repeats question*
Mourinho: "You're grounded, I won't answer. Maybe next week." pic.twitter.com/AEnA19TYDT
