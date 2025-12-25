Futbollisti humb jetën tragjikisht në fushë, dyshohet për ‘praktikë magjie’!

BURUNDI – Igiraneza Aimé Guéric, mesfushor i Les Guêpiers du Lac, një klub i divizionit të dytë në Burundi, vdiq tragjikisht pas një ndeshjeje kundër LLB Amasipiri Never Give Up. Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, vdekja u shkaktua nga një monedhë që lojtari e gëlltiti në fushë.
Ndeshja, e luajtur në Qendrën Teknike Kombëtare Ngaraga të shtunën, më 20 dhjetor, u shënua nga vdekja e papritur e Igiraneza Aimé Guéric, i cili u rrëzua papritur gjatë ndeshjes.
Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të ekipeve mjekësore, lojtari vdiq gjatë rrugës për në spital. Federata e Futbollit të Burundit lëshoi menjëherë një deklaratë duke shprehur ngushëllime familjes së lojtarit dhe klubit të tij, Les Guêpiers du Lac, por pa dhënë detaje për shkakun e vdekjes.
Megjithatë, disa rrëfime nga njerëz të pranishëm në stadium tregojnë se shkaku ishte një monedhë që mesfushori e kishte në gojë dhe e kishte gëlltitur aksidentalisht.
Pse lojtari mbante një monedhë në gojë?
Sipas Radios Publike Afrikane, monedha ishte një grigri, një amuletë e lidhur me ritualet e magjisë. Edhe pse lojtari kishte mohuar përdorimin e praktikave të tilla në intervistat e mëparshme, përdorimi i marabutëve dhe objekteve supersticioze mbetet një zakon i vazhdueshëm në futbollin e Burundit.
Ky fenomen, i cili përfaqëson një barrë të konsiderueshme financiare për klubet dhe lojtarët me burime të kufizuara, duket se ka qenë shkaku i vdekjes së Igiraneza Aimé Guéric.
Rasti po shkakton zemërim të fortë publik dhe shqetësim brenda komunitetit të futbollit të vendit, i cili po kërkon një shpjegim të plotë të asaj që ka ndodhur. Deri më tani, federata nuk ka dhënë ende detaje të mëtejshme në lidhje me hetimin.
Drame dans le football burundais : décès du jeune Aimé Bigiraneza.Une triste nouvelle a endeuillé le monde sportif. Le jeune joueur Aimé Bigiraneza a tragiquement perdu la vie après s’être effondré sur la pelouse lors d’un match disputé par son équipe. #Burundi pic.twitter.com/xiY3TA5j1N— IkirihoSPORTS (@IkirihoSPORTS) December 21, 2025
