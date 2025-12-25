Festat e fundvitit: Zyrat e IdentiTek hapen nesër në të 12 qarqet për qytetarët

Tirana, 25 Dhjetor 2025 – Ministria e Brendshme bën me dije se ditën e premte, zyrat e IdentiTek do të jenë të hapura nga ora 09:00 deri në 12:00 në të 12 qarqet e vendit, për të lehtësuar fluksin e qytetarëve gjatë festave të fundvitit.
Ky orar i veçantë ka për qëllim t’u mundësojë qytetarëve, veçanërisht atyre që vijnë nga jashtë vendit për një periudhë të shkurtër, një akses më të shpejtë dhe më të lehtë në shërbimet e identifikimit.
Shërbimet do të ofrohen në të gjitha qytetet ku funksionon IdentiTek, përfshirë Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Shkodrën, Vlorën, Fierin, Korçën, Lezhën, Dibrën, Beratin, Kukësin dhe Gjirokastrën. Në kryeqytet, qytetarët mund të kryejnë procedurat pranë Njësisë 2 dhe Njësisë 4, pavarësisht gjendjes civile.
