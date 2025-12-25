Përleshje mes të rinjve në Kuçovë, 19-vjeçari plagoset me mjet mprehës, dërgohet në spital

Kuçovë, 25 Dhjetor 2025 – Një përplasje mes dy të rinjve ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Kuçovës. Një 19-vjeçar është plagosur dhe është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia e Beratit njofton se një 17-vjeçar është përfshirë në këtë incident dhe materialet e hetimit janë referuar në prokurori. Konflikti dyshohet të ketë ndodhur për arsye të dobëta.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes.
