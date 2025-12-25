Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përleshje mes të rinjve në Kuçovë, 19-vjeçari plagoset me mjet mprehës, dërgohet në spital
Transmetuar më 25-12-2025, 12:20

Kuçovë, 25 Dhjetor 2025 – Një përplasje mes dy të rinjve ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Kuçovës. Një 19-vjeçar është plagosur dhe është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia e Beratit njofton se një 17-vjeçar është përfshirë në këtë incident dhe materialet e hetimit janë referuar në prokurori. Konflikti dyshohet të ketë ndodhur për arsye të dobëta.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...