Konflikti 56-vjeçar që ndalon çdo vit vetëm për Krishtlindje

Në Krishtlindje, bota mund të duket pak më humane se zakonisht – madje edhe në kohë lufte. Një shkëndijë e tillë paqeje shfaqet çdo vit në atë që konsiderohet gjerësisht kryengritja komuniste më e gjatë në botë.
I zhvilluar në Filipine, konflikti guerilas midis Ushtrisë së Re Popullore Maoiste (NPA) dhe qeverisë pritet të hyjë në vitin e 57-të në vitin 2026 dhe ka marrë rreth 60,000 jetë njerëzish.
Por një herë në vit, luftimet kanë tendencë të ndalen ndërsa të dyja palët ulin krahët për Krishtlindje. Tradita është respektuar për shumë vite që nga të paktën viti 1986, një moment i rrallë përmbajtjeje në një botë që tani është më e dhunshme se në çdo moment që nga Lufta e Dytë Botërore.
Sipas Institutit të Kërkimeve për Paqen në Oslo (PRIO), numri i konflikteve që përfshijnë shtete arriti nivelin më të lartë që nga viti 1946 në fund të vitit të kaluar.
Në total, 61 konflikte ishin aktive në vitin 2024 – pothuajse dyfishi i numrit të 20 viteve më parë. Viti i kaluar ishte gjithashtu i katërti i dhunshëm që nga fundi i Luftës së Ftohtë, i tejkaluar vetëm nga tre vitet e mëparshme për sa i përket vdekjeve në betejë.
ISIS, së bashku me numrin e madh të luftërave në Ukrainë dhe Gaza, ishin ndër nxitësit kryesorë të këtyre rritjeve, sipas Siri Aas Rustad, një studiuese në PRIO. Konfliktet tani kanë tendencë të zgjasin më shumë se në të kaluarën, ndërsa operacionet paqeruajtëse dhe proceset e paqes kanë rënë.
Në këtë sfond të zymtë, armëpushimet e Krishtlindjeve në Filipine ofrojnë një pamje të një qasje alternative. Tradita e ndalimit të armiqësive gjatë festave – që pasqyron mesazhin biblik të paqes në tokë – daton shumë kohë më parë.
Shembulli më i famshëm erdhi në vitin 1914, kur trupat britanike dhe gjermane kaluan llogoret gjatë Luftës së Parë Botërore për të festuar së bashku Krishtlindjet. Armëpushime të tilla të shkurtra rrallë i dhanë fund konflikteve, por ato ndihmuan në “ndërtimin e besimit afatgjatë të nevojshëm për të vendosur marrëveshje paqeje afatgjata”.
