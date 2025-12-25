Ari arrin çmim rekord

Çmimi i arit ka arritur një nivel rekord, duke u ngjitur në 4.525,96 dollarë për ons, duke shënuar një rritje prej rreth 1% në mes të shqetësimeve për përshkallëzimin e tensioneve mes SHBA-së dhe Venezuela, si dhe pritjeve për ulje të mëtejshme të normave të interesit në SHBA. Ky nivel është më i larti i arritur ndonjëherë për ari, dhe është një pasqyrë e kërkesës në rritje për aktive të sigurta, për shkak të pasigurisë globale.
Pas arritjes së këtij rekordi, çmimi i arit mëngjesin e sotëm ishte rreth 4.495,9 dollarë për ons, duke shënuar një rritje vjetore prej rreth 72%. Edhe çmimet e argjendit kanë pasur një rritje të konsiderueshme, duke u ngritur mbi 1% dhe arritur në 72,7 dollarë për ons, gjithashtu duke shënuar një nivel të lartë historik. Për vitin e kaluar, çmimi i argjendit është rritur me rreth 144%.
Kërkesa për ari dhe argjend ka qenë e fortë, si pasojë e shqetësimeve mbi ngadalësimin e rritjes ekonomike globale dhe pritjeve për ulje të mundshme të normave të interesit në SHBA, sidomos pas një rritjeje më të fortë të ekonomisë amerikane sesa ishte pritur gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Tensionet mes SHBA-së dhe Venezuelës, të cilat kanë lidhje me dërgesat e naftës dhe masat e zbatimit të sanksioneve nga SHBA, kanë shtuar gjithashtu pasigurinë dhe kanë rritur kërkesën për metale të çmuara.
Kjo ka krijuar një situatë të paparashikueshme gjeopolitike, me pasiguri rreth mundësisë së ndërprerjes së flukseve globale të naftës bruto, që mund të ketë pasoja të mëdha për ekonomitë globale dhe për tregjet financiare. Gjithashtu, ka një rritje të blerjeve të arit nga bankat qendrore, të cilat po forcojnë rezervat e tyre për të pasur një mbështetje më të fortë në periudha pasigurie.
Një tjetër faktor që mund të ketë ndikuar në këtë rritje është pohimi i Presidentit Donald Trump, i cili ka akuzuar Venezuelën për përdorimin e të ardhurave nga nafta për të financuar emigracionin e paligjshëm dhe dërgesat e drogës drejt SHBA-së. Kjo ka sjellë një shtim të tensioneve dhe pasigurisë, duke nxitur më tej investimet në ari si një aset i sigurt.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd